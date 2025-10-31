Україна знищила 48% російських "Панцирів" – Малюк

Комплекс "Панцир-С1" був прийнятий на озброєння ЗС РФ у листопаді 2012 року.

Українські захисники активно знищують російські комплекси ППО "Панцир". Вже є значні успіхи.

Про це під час брифінгу президента України Володимира Зеленського заявив голова СБУ Василь Малюк.

Малюк підкреслив, що у росії дуже сильна протиповітряна оборона. При цьому найкраще працюють по українських далекобійних дронах комплекси "Панцир".

"З початку 2025 року до сьогодні ми знищили 48% ворожих "Панцирів". Це сьогодні пріоритет, він визначений президентом України", - додав він.

За словами голови СБУ, Росія виробляє близько 30 таких комплексів на рік, проте кількість знищених значно перевищує цей показник.