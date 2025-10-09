Українська тактика дронів стає зразком для Заходу – DefenseNews

Нещодавно в кілька європейських країн вторгнулися невідомі дрони, через що Європейський Союз зацікавився створенням "стіни з дронів" проти БпЛА.

Західні країни, які намагаються протистояти повітряним загрозам, повинні вийти за межі накопичення засобів протидії та прийняти швидшу, дешевшу та перевірену в бою модель ведення війни за допомогою безпілотників, яку використовує Україна. Таку думку висловили експерти.

Про це повідомляє DefenseNews.

За словами експертів, попри те, що іноземні збройні сили не зобов'язані копіювати всі українські тактики, вони мають інтегрувати ключові з них, а саме починаючи з можливості швидко будувати оборонні системи.

"Ніхто не повинен думати, що можна зберігати мільйони дронів [або засобів протидії], їх не можна просто зберігати на складі, і навіть якщо це зробити, не варто очікувати, що вони будуть корисними, зважаючи на те, як швидко розвиваються події. Український підхід є дешевшим, швидшим і перевіреним на практиці проти активного супротивника, а також надзвичайно актуальним є розуміння електромагнітного спектра, оскільки росія часто коригує та впроваджує нові методи електронної війни", - зауважив старший аналітик з питань оборони в RAND Скотт Бостон.

Водночас нерезидент-дослідник Центру аналізу європейської політики Федеріко Борсарі наголосив, що Україна набула досвіду щодо оптимальних комбінацій датчиків та перехоплювачів, таких як недорогі керовані ракети, широкосмугові засоби радіоелектронного придушення та зенітні гармати, керовані мультиспектральною сіткою датчиків.

Також після вторгнення БпЛА минулому місяці Польща і Данія запросили українських експертів, аби ті допомогли їм краще підготувати війська до реагування на такі провокації.

Як зазначила старший науковий співробітник Атлантичної ради Євгенія Габер, такі візити є практикою, яка може стати більш поширеною.

"Жодні симуляції, навчання чи спостереження не можуть відтворити те, що відбувається, коли тисячі дронів, ракет і систем РЕБ одночасно діють у реальних умовах війни - для оперативного навчання українські інструктори та оператори дронів можуть допомогти у підготовці [інших] європейських сил", - запевнила вона.

Своєю чергою Борсарі додав, що для європейських компаній доступ до даних про ефективність українських систем, отриманих під час бойових дій, буде дуже цінним для покращення власних технологій.

"Але для цього необхідні стимули щодо спільних ринкових можливостей та захисту інтелектуальної власності", - попередив він.

Сьогодні, 9 жовтня, Європарламент ухвалив відповідну резолюцію, в якій депутати засудили безрозсудні та ескалаційні дії рф, в тому числі навмисні вторгнення безпілотників, спрямовані на критичну інфраструктуру в Данії, Швеції та Норвегії, які є частиною систематичної військової та гібридної війни.