Європарламент дозволив збивати російські літаки у повітряному просторі ЄС

У документі поклали на рф повну відповідальність за останні провокації в небі.

Європа може збивати російські літаки у своєму повітряному просторі.

Сьогодні, 9 жовтня, Європарламент ухвалив відповідну резолюцію, в якій депутати засудили безрозсудні та ескалаційні дії рф, в тому числі навмисні вторгнення безпілотників, спрямовані на критичну інфраструктуру в Данії, Швеції та Норвегії, які є частиною систематичної військової та гібридної війни.

"росія несе повну та однозначну відповідальність за дії в польському, естонському та румунському повітряних просторах, — йдеться у документі. — Заохочуючи будь-яку ініціативу, яка дозволяє ЄС та його державам-членам вживати скоординованих, об'єднаних та пропорційних заходів проти всіх порушень їхнього повітряного простору, включаючи збиття повітряних загроз, депутати вітають концепцію «Стіни безпілотників» ЄС та ініціативи Eastern Flank Watch".

Також депутати закликали підвищити ефективність та вплив санкцій, які повинні остаточно підірвати російську здатність продовжувати війну. Вони наголошують, що каральні заходи повинні поширюватися на всі держави, що сприяють діям агресора — білорусь, Іран та Північну Корею — та китайські організації, які постачають рф ресурси для створення ракет та БпЛА.