Українські дрони обвалили виробництво бензину в росії на 25% – WP

На тлі паливної кризи та обвалу фондового ринку в російських елітах наростає паніка.

Україна різко посилила удари вглиб росії.

Про це пише The Washington Post із посиланням на російських чиновників та аналітиків, які говорили на умовах анонімності.

Йдеться про те, що лише за один тиждень українські дрони вдарили по нафтових об'єктах по всій росії, заводу мікроелектроніки ВЗПП-С у Воронежі – він виробляє компоненти для балістичних ракет, – а також по хімічному підприємству в Тулі, що є ключовим для виробництва боєприпасів. У Криму після ударів відключили світло по всьому півострову, зупинили продаж пального і оголосили надзвичайний стан.

Відомо, що виробництво бензину в росії за тиждень з 15 по 21 червня впало на 25%, десятки регіонів ввели талони. путін провів екстрене засідання через паливну кризу. Головний нафтозаводський актив москви – НПЗ у столиці – після удару минулого тижня може простоювати до наступного року.