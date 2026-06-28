Українські дрони обвалили виробництво бензину в росії на 25% – WP
28 червня 2026, 14:55
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На тлі паливної кризи та обвалу фондового ринку в російських елітах наростає паніка.
Україна різко посилила удари вглиб росії.
Про це пише The Washington Post із посиланням на російських чиновників та аналітиків, які говорили на умовах анонімності.
Йдеться про те, що лише за один тиждень українські дрони вдарили по нафтових об'єктах по всій росії, заводу мікроелектроніки ВЗПП-С у Воронежі – він виробляє компоненти для балістичних ракет, – а також по хімічному підприємству в Тулі, що є ключовим для виробництва боєприпасів. У Криму після ударів відключили світло по всьому півострову, зупинили продаж пального і оголосили надзвичайний стан.
Відомо, що виробництво бензину в росії за тиждень з 15 по 21 червня впало на 25%, десятки регіонів ввели талони. путін провів екстрене засідання через паливну кризу. Головний нафтозаводський актив москви – НПЗ у столиці – після удару минулого тижня може простоювати до наступного року.
Фондовий ринок росії з початку червня просів більш ніж на 13% – як зазначається, це найбільше падіння з вересня 2022 року, коли ЗСУ відбили значну частину Харківщини.
За попередньою інформацією, ціна на російську нафту впала до рівнів, яких не було до удару США та Ізраїлю по Ірану, – близько 50 доларів за барель. Дефіцит федерального бюджету на кінець травня сягнув 6 трильйонів рублів – вдвічі більше, ніж рік тому, і вже перевищив планку на весь 2026 рік.
"Бюджет тріщить по швах. Дефіцит величезний, а Фонд національного добробуту майже вичерпано", – сказав виданню один з російських чиновників.
На цьому тлі лідер Компартії росії Геннадій Зюганов публічно закликав "мобілізувати" 130 трильйонів рублів із банківських рахунків громадян і бізнесу.
"Ця проблема вирішується швидко. Якби я був президентом – вирішив би одним указом", – заявив він у парламенті.
Також стало відомо, що Мінфін готує законопроєкт про можливий доступ до 40 мільярдів доларів пенсійних накопичень у приватних фондах.
"Уряд може спробувати забрати гроші будь-яким способом. Усі думають, як вивести кошти і виїхати", – розповів московський бізнесмен.
На думку аналітиків, попри весь тиск, путін навряд чи піде на поступки – натомість, як йдеться у матеріалі, він, швидше за все, відповість новою хвилею ескалації.
"Схоже, нас чекає новий цикл ескалації", – підсумовує російський академік, близький до дипломатичних кіл.