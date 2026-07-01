Українські дрони та ракети дедалі частіше досягають глибини території рф – Bloomberg

Україна дедалі активніше застосовує далекобійні дрони та крилаті ракети власного виробництва, зокрема "Нептун" і "Фламінго" з дальністю від 1000 до 3000 км.

Українські удари дедалі частіше досягають глибини території росії, а повітряні тривоги тепер фіксуються вже майже у половині регіонів країни.

Про це пише Bloomberg.

За даними видання, лише за останній тиждень попередження про ракетну небезпеку оголошувалися щонайменше у п'яти регіонах Приволзького федерального округу, в Астраханській та щонайменше чотирьох регіонах Північного Кавказу, а також у центральній росії – у Московській, Володимирській, Тамбовській, Орловській та Липецькій областях. Цього року регіони, де проживає понад 70% населення рф, принаймні один раз оголошували ракетну тривогу.

Окремо фіксується поява загроз у раніше віддалених регіонах. Омська область у Західному Сибіру, майже за 3000 км від українського кордону, вперше оголосила тривогу у червні. Аналогічні сигнали поширювалися й на Уральський регіон. У Самарі під час одного з сигналів тривоги тимчасово зупиняли роботу наземного громадського транспорту.

Серед наслідків ударів по інфраструктурі – загибель п'ятьох людей у Воронезькій області та двох у Волгоградській , а також пожежа на НПЗ у Краснодарському краї.

Україна дедалі активніше застосовує далекобійні дрони та крилаті ракети власного виробництва, зокрема "Нептун" і "Фламінго" з дальністю від 1000 до 3000 км. "Україна часто намагається перенаситити російську протиповітряну оборону безпілотниками, щоб крилаті ракети могли пройти крізь неї", – сказав аналітик Королівського інституту об'єднаних служб Сем Кренні-Еванс.

Старший науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень Дуглас Баррі вважає, що йдеться про якісну зміну: "Це знаменує собою значну еволюцію в кампанії України з далекобійних ударів". За його словами, удари по інфраструктурі "пошкоджують елементи промислової військової бази, б'ють по економіці та показують населенню, що війна має свою ціну".

Нагадаємо, у ніч проти 1 липня Україна вдарила по нафтопереробному заводу в Уфі та обʼєкту російського ВПК у Пензенській області рф.