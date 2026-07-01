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Україна атакувала НПЗ в Уфі та завод з виробництва деталей для ракет

01 липня 2026, 10:13
Україна атакувала НПЗ в Уфі та завод з виробництва деталей для ракет
фото: Офіс президента
Завод в Уфі – один з найбільших виробників мастил у рф, підприємство у Пензі розробляє компоненти для ракетного озброєння.

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна атакувала стратегічні об'єкти росіян в Уфі та Пензі.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

В Уфі під ударом опинився нафтопереробний завод, один з найбільших виробників мастил у рф. Об'єкт розташований за понад 1300 км від лінії фронту. У Пензенській області українська зброя вдарила по об'єкту військово-промислового комплексу, який виготовляє та розробляє компоненти для ракетного озброєння, за майже 600 км від лінії фронту.

"Щодня виконується наш план застосування українських далекобійних санкцій. Це цілком справедливо у відповідь на все, що росія робить проти нас. Мир потрібен, і саме це повинні усвідомити в російському керівництві. росія повинна закінчити свою війну. І всі можливості для цього у російського керівництва є", – зазначив Зеленський.

Зранку 1 липня губернатор Пензенської області Олєг Мєльнічєнко заявив, що в регіоні збили безпілотник, уламки якого впали на лінію електропередач і недобудовану будівлю. Водночас моніторингові ресурси зазначили, що ціллю був Науково-дослідний інститут фізичних вимірювань – розробник датчиків для двигунів і гідропневматичних систем, які використовують для оснащення літаків і вертольотів.

дрониВолодимир Зеленськийудари по рф

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