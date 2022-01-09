України перейде на стандарти Євросоюзу в регулюванні фармацевтичної галузі

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко зазначив, що нові правила почнуть працювати у зв'язку з тим, що набув чинності оновлений закон "Про лікарські засоби"

Регулювання фармацевтичної галузі України перейде на стандарти Євросоюзу.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, пише "РБК-Україна".

Нові правила почнуть працювати у зв'язку з тим, що набув чинності оновлений закон "Про лікарські засоби", який уже підписав президент.



Ляшко пояснив, що цей закон імплементує найкращі європейські практики регулювання фармацевтичної галузі. Він покращить захист прав, здоров'я та інтересів споживачів, заявив міністр, а також дасть можливість знизити рівень корупції на фармацевтичному ринку.



Глава МОЗ підкреслив, що у зв'язку з підготовкою до вступу України в Європейський союз робота над нормативно-правовими актами, які регулюють фармацевтичну галузь України, є "надзвичайно актуальною".



"Комплексне оновлення законодавчої бази є можливістю і для регуляторної системи, і для бізнесу запровадити нові практики роботи по-європейськи, оновити та уніфікувати правила ринку", – сказав міністр.



Оновлений закон визначає, зокрема:

умови створення та реєстрації лікарських засобів;

умови виробництва ліків в аптеках;

умови призначення, застосування, імпорту, оптової та роздрібної торгівлі, дистанційної торгівлі;

умови контролю якості та здійснення фармаконагляду ліків.

Документ також має спростити технічні бар'єри в міжнародній торгівлі лікарськими засобами.



28 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт "Про лікарські засоби" у другому читанні. 16 серпня президент підписав закон.

