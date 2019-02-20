Укрзалізниця закликала інвесторів не купувати її борги перед російським банком

В Укрзалізниці закликали потенційних інвесторів не купувати її борги перед "дочкою" державного російського "Внешэкономбанку".

Там зазначають, що щодо цих боргів тривають судові спори, тому купуючи їх інвестор суттєво ризикує втратити кошти.

"На сьогодні статус і положення предмету позик, отриманих у 2011 році, перебуває на розгляді в різних судових інстанціях України, що, на нашу думку, значно вплине на визнання та визначення фактичної суми боргу", - повідомляють в Укрзалізниці.

Там посилаються на санкції РНБО, якими заморожено активи державних російських банків в Україні, у тому числі "дочки" "Внешэкономбанку" в Україні "Промінвестбанку".

У самому "Промінвестбанку" повідомляють, що вважають своє право продавати борг Укрзалізниці законним. Там також зазначили, що пропонували Укрзалізниці різноманітні схеми реструктуризації боргу, проте в українській компанії відмовились і повністю припинили обслуговувати борг у 2017 році.

Зазначимо, що 2011 року російський "Промінвестбанк", який є "дочкою" державного "Внешэкономбанку", надав 2 кредити "Південно-Західній залізниці" та "Південній залізниці" на загальну суму 153,25 мільйона доларів. Борги мали погасити після 2014 року, проте цього не сталось.

Нагадаємо, що 12 вересня стало відомо, що Київський апеляційний суд наклав арешт на акції українських "дочок" російських банків "ВТБ", "Промінвестбанк" та "Сбербанк" для виконання рішення Гаазького арбітражу за позовом колишнього голови ПриватБанку та інших українських компаній, що втратили активи внаслідок анексії Криму.

Після цього російський державний "Внешэкономбанк" направив позов проти України до Стокгольмського арбітражу через "експропріацію" активів. Також зазначається, що російські державні банки, зокрема "Сбербанк", оскаржують рішення Київського суду у Верховному суді України.

Нагадаємо, що Третейський суд у Гаазі зобов'язав Російську Федерацію відшкодувати низці українських компаній збитки за анексію Криму. Зокрема, мова йшла про суму у 159 мільйонів доларів.

Росію визнали відповідальною за порушення прав українських інвесторів, починаючи з 21 березня 2014 року, коли Володимир Путін підписав указ про анексію Криму.

Позов проти Росії подавали 18 українських компаній, а також одна фізична особа.