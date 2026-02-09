Улюблений телеканал Трампа відкриває українську філію

Керівником стане Людмила Немиря, колишня ведуча Ukrlife.

Канал Newsmax, який вважають одним з улюблених медіа Трампа, розпочне мовлення в Україні.

Американський новинний телеканал Newsmax, який належить Крістоферу Радді – другу президента США Дональда Трампа, уклав ліцензійну угоду про запуск мовлення в Україні.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Newsmax є одним із улюблених каналів Трампа та ключовим правим медіа у США. У 2025 році телеканал оголосив про співпрацю з Trump Media and Technology Group, яка розробляє соцмережу Трампа Truth Social.

Запуск Newsmax Ukraine очікується навесні 2026 року. Керівником каналу стане Людмила Немиря, дружина депутата Верховної Ради від "Батьківщини" Георгія Немирі. До 2023 року вона працювала ведучою на телеканалі Ukrlife, а зараз веде власний YouTube-канал.

Українська філія Newsmax працюватиме як повноцінна редакція, створюючи новини, аналітичні та суспільно-політичні програми.