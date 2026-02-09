Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Улюблений телеканал Трампа відкриває українську філію

09 лютого 2026, 18:27
Улюблений телеканал Трампа відкриває українську філію
Фото: intvua.com
Керівником стане Людмила Немиря, колишня ведуча Ukrlife.

Канал Newsmax, який вважають одним з улюблених медіа Трампа, розпочне мовлення в Україні.

Американський новинний телеканал Newsmax, який належить Крістоферу Радді – другу президента США Дональда Трампа, уклав ліцензійну угоду про запуск мовлення в Україні. 

Про це повідомляється на сайті компанії.

Newsmax є одним із улюблених каналів Трампа та ключовим правим медіа у США. У 2025 році телеканал оголосив про співпрацю з Trump Media and Technology Group, яка розробляє соцмережу Трампа Truth Social.

Запуск Newsmax Ukraine очікується навесні 2026 року. Керівником каналу стане Людмила Немиря, дружина депутата Верховної Ради від "Батьківщини" Георгія Немирі. До 2023 року вона працювала ведучою на телеканалі Ukrlife, а зараз веде власний YouTube-канал.

Українська філія Newsmax працюватиме як повноцінна редакція, створюючи новини, аналітичні та суспільно-політичні програми.

 

УкраїнаNewsmaxмовлення

Останні матеріали

Анонсований росіянами великий наступ на Сумщині не відбувся. На південному сході – повільне нарощування тиску – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Анонсований росіянами великий наступ на Сумщині не відбувся. На південному сході – повільне нарощування тиску – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 09 лютого 2026, 23:38
Капустин Яр і Канатове. FP-5 Flamingo та комбінована атака ВКС росії – Том Купер
Політика
Капустин Яр і Канатове. FP-5 Flamingo та комбінована атака ВКС росії – Том Купер
Переклад iPress – 09 лютого 2026, 15:20
Від донатів до схем. Як через криптовалюту підтримують війну росії – Сергій Макогон
Політика
Від донатів до схем. Як через криптовалюту підтримують війну росії – Сергій Макогон
Переклад iPress – 09 лютого 2026, 12:00
Тиждень брехні Трампа. Як
Політика
Тиждень брехні Трампа. Як "гуманітарна пауза" стала прикриттям масованих ударів росії по Україні – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 08 лютого 2026, 23:01
Повітряна війна. Як це працює. Частина 5 – Том Купер
Cуспільство
Повітряна війна. Як це працює. Частина 5 – Том Купер
Переклад iPress – 06 лютого 2026, 16:49
Palantir у найчутливіших сферах Британії. Зв'язки Пітера Тіля з Джеффрі Епштейном загрожують нацбезпеці – Byline Times
Політика
Palantir у найчутливіших сферах Британії. Зв'язки Пітера Тіля з Джеффрі Епштейном загрожують нацбезпеці – Byline Times
Переклад iPress – 06 лютого 2026, 12:58
Трамп хоче
Політика
Трамп хоче "націоналізувати" вибори. Штати попереджають про федеральне втручання
Переклад iPress – 05 лютого 2026, 23:51
Сценарій атаки на Європу. Військова симуляція виявила слабкі місця НАТО – Wall Street Journal
Політика
Сценарій атаки на Європу. Військова симуляція виявила слабкі місця НАТО – Wall Street Journal
Переклад iPress – 05 лютого 2026, 17:36
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється