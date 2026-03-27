Уражено радіолокаційний комплекс "Валдай", пункти управління та склади противника

27 березня 2026, 14:07
Масштаби завданих збитків та втрати ворога уточнюються.
Про це повідомив Генштаб. 
 
У ніч на 27 березня Сили оборони України уразили російський радіолокаційний комплекс “Валдай” у районі Гвардійського на тимчасово окупованій території АР Крим. Цікавим є те, що комплекс має виявляти та протидіяти малорозмірним БПЛА.
 
Також, у Євпаторії на ТОТ АР Крим, уражено наземну станцію управління БпЛА “Форпост”.
 
Крім того, українські воїни били по командному пункту противника в районі Ольгинки на тимчасово окупованій території Донецької області.
 
Уражено і склад боєприпасів противника в районі Мангуша на ТОТ Донецької області.
 
Окрім цього, українські сили уразили склади матеріально-технічних засобів противника у районах Рибинського (ТОТ Донецької області) та Новоселівки (ТОТ Запорізької області).
 
Також завдано ураження району зосередження живої сили противника в районі Дорожнього на тимчасово окупованій території Донецької області.

 

