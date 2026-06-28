Уроки війни в Україні змушують США переходити до масового виробництва дешевших ракет

США дедалі активніше інвестують в оборонні стартапи, які розробляють дешевші та простіші у виробництві ракети й безпілотники. Поштовхом до цього стали уроки війни в Україні та скорочення запасів боєприпасів після ударів по Ірану.

Колишній керівник напрямку оборонних інновацій Пентагону Майкл Горовіц зазначив, що американська військова промисловість має адаптуватися до нової реальності.

"Американський арсенал базується виключно на дорогих, вишуканих та складних у виробництві системах озброєння. Ми вступили в іншу еру ведення війни, і тепер США повинні змінитися", – наголосив він.

Наразі США виробляють лише близько 600 крилатих ракет Tomahawk на рік, а вартість кожної становить приблизно 2,6 млн доларів. Інші сучасні ракети, зокрема PrSM і JASSM, також коштують понад 1,5 млн доларів за одиницю. Водночас нові компанії пропонують значно дешевші рішення. Так, стартап Co-Aspire, який розробляє для України крилату ракету RAACM, створює боєприпаси з використанням готових комерційних компонентів. За словами представника компанії Дага Деннені, їхню модель виробництва можна порівняти з роботою McDonald's: нових працівників можна навчити збирати ракети лише за місяць.

Інший стартап Castelion уже отримав контракт на виробництво понад 12 тисяч гіперзвукових ракет протягом п'яти років. Компанія планує випускати до 6 тисяч ракет щороку за ціною близько 400 тисяч доларів за одиницю. За словами співзасновника Castelion Ендрю Крайца, ключовими принципами сучасного виробництва мають бути простота, низька вартість і можливість швидкого масштабування.

Видання зазначає, що війна в Україні продемонструвала: у високоінтенсивних умова війни вирішальне значення має не лише технологічна перевага, а й здатність швидко поповнювати запаси озброєння. Ці висновки підтвердилися й після нещодавніх бойових дій з Іраном. Паралельно Пентагон нарощує виробництво безпілотників. Зокрема, США вже застосували ударний дрон Lucas, створений на базі іранського Shahed-136, а бюджет на дрони та пов'язані технології наступного року планують збільшити до понад 74 млрд доларів.

Водночас експерти застерігають, що дешевші ракети можуть поступатися дорогим аналогам за точністю та надійністю. Однак вони дозволять швидше нарощувати виробництво, спростять навчання військових і забезпечать США більші запаси озброєння у разі тривалого конфлікту.