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Уряд Польщі підтвердив, що українське зерно, через яке блокують кордон, йде транзитом

21 лютого 2024, 11:31
Уряд Польщі підтвердив, що українське зерно, через яке блокують кордон, йде транзитом
Джерело: скріншот
Повідомлення про те, що зерно залишається у Польщі, не підтвердились.

У Польщі перевірили повідомлення про те, що українське зерно, через яке фермери блокують кордон, начебто залишається у країні. В уряді зазначили, що це не відповідає дійсності і українська агропродукція йде через Польщу транзитом. 

Про таке повідомив заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзєйчак, пише PAP.

"Ані зернові, ані кукурудза, ані рапс – ця продукція тут не залишається", – сказав Колодзєйчак. 

Він заявив, що за останні кілька тижнів отримував повідомлення про нібито випадки розвантаження у Польщі української продукції, яка декларувалася як транзитна, але жодне з цих повідомлень не підтвердилося. 

"Якби я сьогодні йшов протестував, я б блокував інший кордон. Польща запровадила ембарго на ту продукцію з України, яка турбувала нас найбільше. Візьмемо Німеччину – ми теж бачимо у Німеччині протести і заяви німецьких фермерів, що вони не хочуть цієї продукції з України, де зрозуміло, що компанії багато купують у Польщі, але уряд не запровадив ембарго на цю продукцію, яка створює перевантаження, і українська продукція забирає у нас також німецький ринок", – заявив Колодзєйчак. 
 
На його думку, потрібно запроваджувати квоти на українську продукцію на рівні ЄС, а також спростити її переправлення до третіх країн за межі Євросоюзу. 
Нагадаємо, що 20 лютого, польські протестувальники вдруге висипали українське зерно. Цього разу із вагона. Інцидент трапився біля ПП "Шегині". Один із співорганізаторів блокування сказав, що протестувальники висипають збіжжя "через емоції" і організатори не можуть на них вплинути.
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