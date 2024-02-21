Уряд Польщі підтвердив, що українське зерно, через яке блокують кордон, йде транзитом
У Польщі перевірили повідомлення про те, що українське зерно, через яке фермери блокують кордон, начебто залишається у країні. В уряді зазначили, що це не відповідає дійсності і українська агропродукція йде через Польщу транзитом.
Про таке повідомив заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзєйчак, пише PAP.
"Ані зернові, ані кукурудза, ані рапс – ця продукція тут не залишається", – сказав Колодзєйчак.
Він заявив, що за останні кілька тижнів отримував повідомлення про нібито випадки розвантаження у Польщі української продукції, яка декларувалася як транзитна, але жодне з цих повідомлень не підтвердилося.