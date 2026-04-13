В Ірані інтернет-блокада триває понад 1000 годин

Країна має один із найдовших у світі випадків відключення мережі.

Загальнонаціональні обмеження доступу до інтернету в Ірані тривають уже понад 1000 годин і стали другими за тривалістю в історії спостережень.

Рівень підключення в країні залишається на рівні близько 1% від звичайного, пише портал Tom's Hardware.

За даними видання, нинішнє відключення поступається лише блекауту під час Арабської весни в Лівії, коли інтернет був недоступний близько шести місяців.

Різке обмеження зв’язку посилилося 28 лютого на тлі повідомлень про військові удари США та Ізраїлю по території Ірану. Моніторинг Cloudflare Radar зафіксував падіння HTTP-трафіку в країні майже на 98% упродовж кількох годин, із одночасними перебоями в низці регіонів, зокрема в Тегерані та великих провінціях.

Частковий доступ до мережі зберігається через внутрішню державну систему — так звану Національну інформаційну мережу, яка дозволяє користування лише схваленими ресурсами.

Супутниковий інтернет Starlink, який міг би стати альтернативою, також блокується. За даними дослідників, для його глушіння застосовуються засоби радіоелектронної боротьби, а використання терміналів може каратися суворими санкціями, включно зі смертною карою, яку передбачає нове законодавство, повідомляють правозахисні організації.

Блекаут продовжує обмеження, запроваджені ще на початку року на тлі протестів, і завдає суттєвих економічних втрат. За оцінками іранських посадовців, попередні відключення коштували економіці десятки мільйонів доларів щодня.

Правозахисні організації, зокрема Human Rights Watch та Amnesty International, закликали Тегеран відновити доступ до інтернету, наголошуючи на порушенні базових прав і ризиках для цивільного населення.