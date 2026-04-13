Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

В Ірані інтернет-блокада триває понад 1000 годин

13 квітня 2026, 16:51
Фото: DW
Країна має один із найдовших у світі випадків відключення мережі.

Загальнонаціональні обмеження доступу до інтернету в Ірані тривають уже понад 1000 годин і стали другими за тривалістю в історії спостережень. 

Рівень підключення в країні залишається на рівні близько 1% від звичайного, пише портал Tom's Hardware.

За даними видання, нинішнє відключення поступається лише блекауту під час Арабської весни в Лівії, коли інтернет був недоступний близько шести місяців.

Різке обмеження зв’язку посилилося 28 лютого на тлі повідомлень про військові удари США та Ізраїлю по території Ірану. Моніторинг Cloudflare Radar зафіксував падіння HTTP-трафіку в країні майже на 98% упродовж кількох годин, із одночасними перебоями в низці регіонів, зокрема в Тегерані та великих провінціях.

Частковий доступ до мережі зберігається через внутрішню державну систему — так звану Національну інформаційну мережу, яка дозволяє користування лише схваленими ресурсами.

Супутниковий інтернет Starlink, який міг би стати альтернативою, також блокується. За даними дослідників, для його глушіння застосовуються засоби радіоелектронної боротьби, а використання терміналів може каратися суворими санкціями, включно зі смертною карою, яку передбачає нове законодавство, повідомляють правозахисні організації.

Блекаут продовжує обмеження, запроваджені ще на початку року на тлі протестів, і завдає суттєвих економічних втрат. За оцінками іранських посадовців, попередні відключення коштували економіці десятки мільйонів доларів щодня.

Правозахисні організації, зокрема Human Rights Watch та Amnesty International, закликали Тегеран відновити доступ до інтернету, наголошуючи на порушенні базових прав і ризиках для цивільного населення.

 
Іранінтернет

Останні матеріали

Рознесені до біса. Загроза США перекрити Ормузьку протоку створює нове ризиковане протистояння – Wall Street Journal
Політика
Рознесені до біса. Загроза США перекрити Ормузьку протоку створює нове ризиковане протистояння – Wall Street Journal
Переклад iPress – 13 квітня 2026, 16:13
Венс, путін … Зеленський. Переможці й переможені на тектонічних виборах в Угорщині – Politico
Політика
Венс, путін … Зеленський. Переможці й переможені на тектонічних виборах в Угорщині – Politico
Переклад iPress – 13 квітня 2026, 12:47
Українці припинили вдавати, що Америка є союзником. І це головне – Філліпс О'Брайен
Політика
Українці припинили вдавати, що Америка є союзником. І це головне – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 13 квітня 2026, 09:30
Anthropic обмежила доступ до Mythos через кіберризики. Це новий етап у розвитку ШІ – Bloomberg
Технології
Anthropic обмежила доступ до Mythos через кіберризики. Це новий етап у розвитку ШІ – Bloomberg
Переклад iPress – 10 квітня 2026, 16:10
Танки та дрони. У Китаю є бойовий план, щоб перемогти армію США – Майкл Пек
Технології
Танки та дрони. У Китаю є бойовий план, щоб перемогти армію США – Майкл Пек
Переклад iPress – 10 квітня 2026, 14:23
Майбутнє Угорщини визначатимуть селяни. Але чи піде Орбан, якщо програє – CEPA
Політика
Майбутнє Угорщини визначатимуть селяни. Але чи піде Орбан, якщо програє – CEPA
Переклад iPress – 10 квітня 2026, 11:46
російська протиповітряна оборона у 2026 році. Частина 2 – Дональд Гілл
Cуспільство
російська протиповітряна оборона у 2026 році. Частина 2 – Дональд Гілл
Переклад iPress – 09 квітня 2026, 12:25
Війна США з Іраном – це про Україну. Знекровлення Америки, розкол НАТО і збереження режиму в Тегерані працюють на росію – Деніел Кочіс
Політика
Війна США з Іраном – це про Україну. Знекровлення Америки, розкол НАТО і збереження режиму в Тегерані працюють на росію – Деніел Кочіс
Переклад iPress – 09 квітня 2026, 12:05
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється