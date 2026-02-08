Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
В Італії повідомили про диверсії на залізниці в перший день Олімпіади

08 лютого 2026, 15:15
Фото: РИА Новости / Александр Вильф
Поліція повідомила про три інциденти на залізниці.
Невідомі пошкодили залізничну інфраструктуру поблизу міста Болонья (Італія), що призвело до переривання руху поїздів у перший день зимових Олімпійських ігор.
 
Про це написало ANSA.
 
Reuters із посиланням на заяву поліції поінформувало про три окремі інциденти в різних місцях, які спричинили затримки до двох із половиною годин для високошвидкісного, міжміського й регіонального сполучення. Державна залізниця Ferrovie dello Stato (FS) була змушена тимчасово закрити свою швидкісну станцію в Болоньї, але до дня суботи рух поїздів нормалізували.
 
У поліції вказали, що поки ніхто не взяв на себе відповідальності за інциденти, які, наймовірніше, були пов'язані.
 
Міністерство транспорту країни назвало це актом "серйозного саботажу", додавши, що це схоже на день відкриття літніх Олімпійських ігор 2024 року в Парижі, коли диверсанти напали на мережу швидкісних поїздів Франції, написало BBC.
 
"Ці дії безпрецедентної серйозності аж ніяк не псують імідж Італії у світі, імідж, який Ігри зроблять іще переконливішим і позитивнішим", – заявили в міністерстві.
 
Як зазначають ЗМІ, Болонья є важливим вузлом залізничних ліній Італії, які пролягають зі сходу на захід, а також головним транспортним вузлом, котрий сполучає південь із такими північними містами, як Мілан і Венеція.

 

