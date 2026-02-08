В Італії повідомили про диверсії на залізниці в перший день Олімпіади

Невідомі пошкодили залізничну інфраструктуру поблизу міста Болонья (Італія), що призвело до переривання руху поїздів у перший день зимових Олімпійських ігор.

У поліції вказали, що поки ніхто не взяв на себе відповідальності за інциденти, які, наймовірніше, були пов'язані.

Міністерство транспорту країни назвало це актом "серйозного саботажу", додавши, що це схоже на день відкриття літніх Олімпійських ігор 2024 року в Парижі, коли диверсанти напали на мережу швидкісних поїздів Франції, написало BBC.

"Ці дії безпрецедентної серйозності аж ніяк не псують імідж Італії у світі, імідж, який Ігри зроблять іще переконливішим і позитивнішим", – заявили в міністерстві.

Як зазначають ЗМІ, Болонья є важливим вузлом залізничних ліній Італії, які пролягають зі сходу на захід, а також головним транспортним вузлом, котрий сполучає південь із такими північними містами, як Мілан і Венеція.