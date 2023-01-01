В Раді ЄС головує Швеція: серед пріоритетів - підтримка України

Швеція з 1 січня розпочала головування в Раді Європейського Союзу на пів року

Про це повідомляється на сайті швецького головування.

1 січня 2023 року Швеція прийняла головування у Раді Європейського Союзу від Чехії. Безпека, конкурентоспроможність, екологічні та енергетичні переходи, демократичні цінності та верховенство права - пріоритети головування на найближчі шість місяців.

Чотири пріоритети шведського головування сформульовані так:

Безпека – єдність

Стійкість – конкурентоспроможність

Процвітання – зелений та енергетичний перехід

Демократичні цінності та верховенство права – наша основа

Говорячи про перший пріоритет, шведське головування вказало, що "швидка та рішуча відповідь ЄС на вторгнення в Україну є проявом нашої сили, коли ми діємо спільно".

"Шведське головування приділятиме пріоритетну увагу подальшій економічній та військовій підтримці України, а також підтримці шляху України до ЄС. Це вимагатиме подальших зусиль як на національному рівні, так і на рівні ЄС. Потрібні подальші кроки для реконструкції та реформ у напрямку інтеграції до ЄС", - зазначили у головуванні.

"Щоб зміцнити безпеку нашого Союзу та громадян, ми маємо досягти консенсусу щодо надійної європейської політики безпеки та оборони у тісній співпраці з партнерами. Подальші кроки спиратимуться на наші спільні дії щодо протидії російській агресії щодо України, а також реалізації Стратегічного компасу та інших ініціатив", - вказали у головуванні.

Пріоритети шведського головування, як зазначається, відображають позиції, які Швеція традиційно відстоювала в ЄС, але й відповідають поточним геополітичним та економічним викликам, які стоять перед ЄС.

Головування у Раді ЄС змінюється кожні шість місяців. Швеція головуватиме з 1 січня по 30 червня 2023 року. Це вже третій раз, коли Швеція головує, після чого головування перейде до Іспанії.