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ПОЛІТИКА

В Раді ЄС головує Швеція: серед пріоритетів - підтримка України

01 січня 2023, 10:19
В Раді ЄС головує Швеція: серед пріоритетів - підтримка України
Фото: УНН
Швеція з 1 січня розпочала головування в Раді Європейського Союзу на пів року
Про це повідомляється на сайті швецького головування.
 
1 січня 2023 року Швеція прийняла головування у Раді Європейського Союзу від Чехії. Безпека, конкурентоспроможність, екологічні та енергетичні переходи, демократичні цінності та верховенство права - пріоритети головування на найближчі шість місяців.
 
Чотири пріоритети шведського головування сформульовані так:
 
Безпека – єдність
Стійкість – конкурентоспроможність
Процвітання – зелений та енергетичний перехід
Демократичні цінності та верховенство права – наша основа
Говорячи про перший пріоритет, шведське головування вказало, що "швидка та рішуча відповідь ЄС на вторгнення в Україну є проявом нашої сили, коли ми діємо спільно".
 
"Шведське головування приділятиме пріоритетну увагу подальшій економічній та військовій підтримці України, а також підтримці шляху України до ЄС. Це вимагатиме подальших зусиль як на національному рівні, так і на рівні ЄС. Потрібні подальші кроки для реконструкції та реформ у напрямку інтеграції до ЄС", - зазначили у головуванні.
 
"Щоб зміцнити безпеку нашого Союзу та громадян, ми маємо досягти консенсусу щодо надійної європейської політики безпеки та оборони у тісній співпраці з партнерами. Подальші кроки спиратимуться на наші спільні дії щодо протидії російській агресії щодо України, а також реалізації Стратегічного компасу та інших ініціатив", - вказали у головуванні.
 
Пріоритети шведського головування, як зазначається, відображають позиції, які Швеція традиційно відстоювала в ЄС, але й відповідають поточним геополітичним та економічним викликам, які стоять перед ЄС.
 
Головування у Раді ЄС змінюється кожні шість місяців. Швеція головуватиме з 1 січня по 30 червня 2023 року. Це вже третій раз, коли Швеція головує, після чого головування перейде до Іспанії.
 
ЄСвійнаШвеціяУкраїна

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