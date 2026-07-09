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У США розкритикували ідею передачі технологій Patriot Україні

09 липня 2026, 16:09
У США розкритикували ідею передачі технологій Patriot Україні
джерело slovoidilo
Американські аналітики вважають, що практичної користі в цьому нема, а ризики – високі.
Обіцянка президента США Дональда Трампа надати Україні ліцензію на виробництво ракет-перехоплювачів до американських зенітно-ракетних комплексів Patriot виглядає чудовою лише на перший погляд. Адже на практиці реалізація цього задуму принесе тільки проблеми і ризики.
 
Про це пише американський журнал Responsible Statecraft, відомий своїм скептичним ставленням до військової підтримки України.
 
"Це дурість і слабкий спосіб виглядати великодушним, коли знаєш, що а) українці не зможуть вчасно їх побудувати, щоб щось змінити, і б) війну з росією ніколи не буде виграно на полі бою. Це марна трата", – йдеться в публікації.
 
Журнал зокрема посилається на думку директора програми великої стратегії Інституту Квінсі Джорджа Біба, який вважає, що створення виробництва ракет в Україні не вирішить нагальної проблеми із протиповітряною обороною. За його словами, будівництво заводу триватиме багато місяців, а росія, ймовірно, спробує атакувати об'єкт ще на етапі його зведення, що вимагатиме додаткового захисту вже наявними батареями Patriot. Крім того, американські експерти не в захваті від самої ідеї передачі українцям технології американських зенітних ракет. 
 
"Цей крок не призведе до помітного скорочення дефіциту української протиповітряної оборони, але створить суттєві ризики для національної безпеки США, полегшивши конкурентам доступ до конфіденційної інформації про американські військові системи", – вважає Дженніфер Кавана, старший науковий співробітник і директор з військового аналізу в Defense Priorities.
 
Кавана також нагадує, що наразі ліцензії на виробництво систем Patriot мають лише Японія та Німеччина, які пройшли складний процес погодження та виконали жорсткі вимоги щодо виробничих стандартів, захисту технологічної інформації та контролю за використанням готової продукції. На думку експертки, саме ці обставини можуть суттєво ускладнити реалізацію аналогічного проєкту в Україні.

 

війна в Україніросія окупантиППО Patriot

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