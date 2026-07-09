У США розкритикували ідею передачі технологій Patriot Україні

Американські аналітики вважають, що практичної користі в цьому нема, а ризики – високі.

Обіцянка президента США Дональда Трампа надати Україні ліцензію на виробництво ракет-перехоплювачів до американських зенітно-ракетних комплексів Patriot виглядає чудовою лише на перший погляд. Адже на практиці реалізація цього задуму принесе тільки проблеми і ризики.

Про це пише американський журнал Responsible Statecraft, відомий своїм скептичним ставленням до військової підтримки України.

"Це дурість і слабкий спосіб виглядати великодушним, коли знаєш, що а) українці не зможуть вчасно їх побудувати, щоб щось змінити, і б) війну з росією ніколи не буде виграно на полі бою. Це марна трата", – йдеться в публікації.

Журнал зокрема посилається на думку директора програми великої стратегії Інституту Квінсі Джорджа Біба, який вважає, що створення виробництва ракет в Україні не вирішить нагальної проблеми із протиповітряною обороною. За його словами, будівництво заводу триватиме багато місяців, а росія, ймовірно, спробує атакувати об'єкт ще на етапі його зведення, що вимагатиме додаткового захисту вже наявними батареями Patriot. Крім того, американські експерти не в захваті від самої ідеї передачі українцям технології американських зенітних ракет.