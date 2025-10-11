В США стався потужний вибух на заводі з виробництва вибухівки: 19 загиблих або зниклих безвісти

Вибух був настільки сильним, що його відчули на десятки кілометрів від епіцентру.

У штаті Теннессі в п’ятницю стався нищівний вибух на заводі Accurate Energetic Systems, який виробляє військові вибухові речовини та суміші для знесення споруд. За даними влади, у трагедії опинилися 19 осіб, які загинули або вважаються зниклими безвісти.

Про це інформує телеканал CNN.

Вибух був настільки сильним, що його відчули в будинках на відстані понад 24 км, а уламки розкидало на площі понад 1,5 квадратного кілометра. На місці інциденту залишилися обвуглені фрагменти споруд і пошкоджені автомобілі.

Шериф округу Хамфріс Кріс Девіс підтвердив наявність жертв, але не розкрив їх точну кількість. Він зазначив, що зусилля з рятування та розслідування триватимуть всю ніч за участі слідчих із кількох відомств, зокрема ФБР.

Загалом, на підприємстві працює близько 80 осіб, але поки що невідомо, скільки саме перебувало в ураженій будівлі на момент вибуху. Мер округу Джим Бейтс повідомив, що одна з будівель заводу була повністю зруйнована.

Троє осіб отримали незначні травми й звернулися за медичною допомогою один із них досі перебуває під лікуванням у відділенні екстреної допомоги.

Компанія Accurate Energetic Systems зазначила на своїй сторінці в Facebook, що виробляє вибухові суміші для Міністерства оборони США та промислових споживачів на внутрішньому ринку. У 2014 році на цьому ж заводі вже стався вибух, у результаті якого загинула одна людина і четверо отримали поранення.