Тайвань зменшив закупку зброї у США

11 травня 2026, 08:33
Flagmaster
Держдеп назвав це поступкою Китаю.
Тайвань затвердив оборонний бюджет, який виявився значно меншим за очікування партнерів. Сполучені Штати офіційно висловили розчарування цим рішенням.
 
Про це повідомляє Reuters.
 
Вашингтон вважає ці витрати недостатніми для реального захисту острова. Білий дім наполягає на повному фінансуванні армії Тайваню, зазначив співбесідник агенції з-поміж високопосадовців на умовах анонімності.
 
Американські чиновники впевнені, що Тайбей залишає критичні прогалини у своїй системі захисту. Чиновник США пояснив позицію Пентагона.
 
"Наша позиція щодо оборонного бюджету Тайваню полягає в тому, що він розчаровує тим, що на монтажному майданчику залишилися деякі речі, які, на нашу думку, все ще потребують фінансування. Ми хотіли б, щоб решта початково запропонованого пакету була профінансована", – сказав він.
 
Агенція нагадує, що парламент Тайваню поставив крапку в обговоренні грошей на армію. Депутати схвалили додаткові витрати на суму 25 мільярдів доларів. І хоча це чималі кошти, ця сума не покриває всіх потреб. Це приблизно лише дві третини від того, що спочатку просив уряд країни. Тепер Тайбею доведеться жорстко обирати пріоритети. Деякі оборонні програми залишаться без копійки, пише Reuters.

 

