В Угорщині заявили, що "зачиняють двері перед росіянами"

пріоритетом нового уряду є сформувати оборонну стратегію, яка враховуватиме інтереси країни та її партнерів.

Міністр оборони Угорщини Ромулуш Рузін-Сенді заявив, що новий уряд прагне відновити довіру союзників, тоді як перед росіянами в Угорщині "зачиняють двері".

Про це він сказав під час панельної дискусії на Будапештських енергетичних та стратегічних переговорах, організованих аналітичним центром Equilibrium Institute, цитує Telex.

За його словами, стратегія країни в оборонній сфері має враховувати інтереси та цінності угорської нації та її союзників.

Щоб відновити довіру останніх, одним із перших завдань нового уряду стали вибачення перед деякими союзниками, зокрема перед Фінляндією, вступ якої до НАТО затримував попередній уряд Віктора Орбана. Щодо російського впливу, міністр сказав, що російська розвідка "намагалася проникнути через чорний хід", але тепер, мовляв, "ми зачиняємо двері перед росіянами".