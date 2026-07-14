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В Угорщині заявили, що "зачиняють двері перед росіянами"

14 липня 2026, 21:55
В Угорщині заявили, що
Фото: Getty Images
пріоритетом нового уряду є сформувати оборонну стратегію, яка враховуватиме інтереси країни та її партнерів.
Міністр оборони Угорщини Ромулуш Рузін-Сенді заявив, що новий уряд прагне відновити довіру союзників, тоді як перед росіянами в Угорщині "зачиняють двері".
 
Про це він сказав під час панельної дискусії на Будапештських енергетичних та стратегічних переговорах, організованих аналітичним центром Equilibrium Institute, цитує Telex.
 
За його словами, стратегія країни в оборонній сфері має враховувати інтереси та цінності угорської нації та її союзників.
 
Щоб відновити довіру останніх, одним із перших завдань нового уряду стали вибачення перед деякими союзниками, зокрема перед Фінляндією, вступ якої до НАТО затримував попередній уряд Віктора Орбана. Щодо російського впливу, міністр сказав, що російська розвідка "намагалася проникнути через чорний хід", але тепер, мовляв, "ми зачиняємо двері перед росіянами".
 
Крім того, Русін-Сенді заявив, що домовленість країн НАТО щодо витрат на оборону в обсязі 5% ВВП Угорщина досягне до 2035 року, адже наразі, мовляв, існують важливіші пріоритети.
 
Зазначимо, попереднього прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана вважали союзником російського лідера володимира путіна у Європі. Він неодноразово блокував європейські ініціативи на підтримку України, а перед виборами навесні 2026 року розгорнув антиукраїнську кампанію, у межах Україну зображували як загрозу Угорщини. Також медіа стверджували, що російські спецслужби втручалися в угорські вибори для підтримки партії Орбана.
 
Крім того, журналісти дізналися, що міністр закордонних справ Угорщини часів Орбана Петер Сіярто підтримував близький контакт зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим. Так, у 2023-2025 роках угорський міністр передавав йому конфіденційну інформацію про внутрішні переговори як у Будапешті, так і в Брюсселі.

 

Угорщинавійна в Україніросія окупанти

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