В Україні почнуть верифікувати термінали Starlink

В Україні запускають верифікацію терміналів супутникового зв’язку Starlink — працюватимуть лише перевірені та зареєстровані пристрої, решту відключать.

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

Рішення ухвалили через те, що російські військові почали використовувати Starlink для керування дронами. Такі безпілотники складно збивати: вони низько летять, стійкі до засобів радіоелектронної боротьби та можуть керуватися в режимі реального часу.

Єдине технічне рішення — створення "білого списку" терміналів. Україна впроваджує його спільно з компанією SpaceX.

Як працюватиме верифікація:

цивільні користувачі зможуть безкоштовно зареєструвати термінал у будь-якому ЦНАПі;

бізнес проходитиме онлайн-верифікацію через портал "Дія";

військовим звертатися до ЦНАПів не потрібно — для них уже діє окремий захищений канал через систему DELTA. Дані акаунта передавати не доведеться, а ставити термінал на баланс військової частини не потрібно — достатньо внести його до "білого списку".

В останні тижні в Україні зафіксували численні випадки використання росіянами дронів із супутниковим зв’язком Starlink. Переважно такими безпілотниками атакували цивільні об’єкти та житлові будинки.

Зокрема, радник міністра оборони Сергій Бескрестнов повідомляв, що 27 січня «шахеди» з онлайн-керуванням атакували пасажирський потяг на Харківщині.

Після цього Міністерство оборони звернулося до SpaceX з вимогою вирішити проблему використання Starlink на російських безпілотниках. Уже за два дні Бескрестнов повідомив, що компанія запровадила тимчасові екстрені обмеження в роботі терміналів.