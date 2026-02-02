Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

В Україні почнуть верифікувати термінали Starlink

02 лютого 2026, 14:31
В Україні почнуть верифікувати термінали Starlink
Фото: СNN
В останні тижні в Україні зафіксували численні випадки використання росіянами дронів із супутниковим зв’язком Starlink.

В Україні запускають верифікацію терміналів супутникового зв’язку Starlink — працюватимуть лише перевірені та зареєстровані пристрої, решту відключать.

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

Рішення ухвалили через те, що російські військові почали використовувати Starlink для керування дронами. Такі безпілотники складно збивати: вони низько летять, стійкі до засобів радіоелектронної боротьби та можуть керуватися в режимі реального часу.

Єдине технічне рішення — створення "білого списку" терміналів. Україна впроваджує його спільно з компанією SpaceX.

Як працюватиме верифікація:

  • цивільні користувачі зможуть безкоштовно зареєструвати термінал у будь-якому ЦНАПі;
  • бізнес проходитиме онлайн-верифікацію через портал "Дія";
  • військовим звертатися до ЦНАПів не потрібно — для них уже діє окремий захищений канал через систему DELTA. Дані акаунта передавати не доведеться, а ставити термінал на баланс військової частини не потрібно — достатньо внести його до "білого списку".

В останні тижні в Україні зафіксували численні випадки використання росіянами дронів із супутниковим зв’язком Starlink. Переважно такими безпілотниками атакували цивільні об’єкти та житлові будинки.

Зокрема, радник міністра оборони Сергій Бескрестнов повідомляв, що 27 січня «шахеди» з онлайн-керуванням атакували пасажирський потяг на Харківщині.

Після цього Міністерство оборони звернулося до SpaceX з вимогою вирішити проблему використання Starlink на російських безпілотниках. Уже за два дні Бескрестнов повідомив, що компанія запровадила тимчасові екстрені обмеження в роботі терміналів.

дрониМихайло Федоровstarlink

Останні матеріали

Ціни на нафту впали. Не вистачає лише ефективних санкцій, аби російська економіка обвалилася – Дональд Гілл
Бізнес & Фінанси
Ціни на нафту впали. Не вистачає лише ефективних санкцій, аби російська економіка обвалилася – Дональд Гілл
Переклад iPress – 04 лютого 2026, 16:29
Європа починає повільно відходити від залежності від США. Що змінюється – Politico
Політика
Європа починає повільно відходити від залежності від США. Що змінюється – Politico
Переклад iPress – 04 лютого 2026, 12:35
В орбіті путіна. Криптополітика Джеффрі Епштейна і Пітера Тіля – Пітер Джукс
Політика
В орбіті путіна. Криптополітика Джеффрі Епштейна і Пітера Тіля – Пітер Джукс
Переклад iPress – 03 лютого 2026, 23:49
росіяни не мають успіху на Сумському та Харківському напрямку. Але пробують просуватися на півдні – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни не мають успіху на Сумському та Харківському напрямку. Але пробують просуватися на півдні – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 03 лютого 2026, 16:48
Повітряна війна. Як це працює. Частина 4 – Том Купер
Технології
Повітряна війна. Як це працює. Частина 4 – Том Купер
Переклад iPress – 03 лютого 2026, 11:33
Боротьба за Арктику. Економічний шанс чи екологічна загроза – Стівен Віллс
Політика
Боротьба за Арктику. Економічний шанс чи екологічна загроза – Стівен Віллс
Переклад iPress – 02 лютого 2026, 23:07
Режим під тиском. Які уроки міг винести кремль з повстання в Ірані – CEPA
Політика
Режим під тиском. Які уроки міг винести кремль з повстання в Ірані – CEPA
Переклад iPress – 02 лютого 2026, 17:53
Сексуальна імперія Епштейна була
Політика
Сексуальна імперія Епштейна була "медовою пасткою КДБ". 9629 документів стосуються москви – Daily Mail
Переклад iPress – 02 лютого 2026, 12:18
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється