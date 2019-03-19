В Україні створили базу даних арештованих "корупційних" активів

Нацагентство з розшуку й управління активами, що мають ознаки корупційного походження (АРМА), запустило Перелік арештованого майна.

За словами директора АРМА Антона Янчука, такий перелік не є офіційним реєстром, водночас він має на меті привабити бізнес до управління чи викупу арештованих активів, повідомити суспільству і медіа про долю арештованого майна, а правоохоронні органи заохотити активніше працювати над арештом і передачею в управління корупційних активів. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Наразі в переліку арештованих активів – 726 різних одиниць майна, які прокуратура і суди передали АРМА для управління або мають передати найближчим часом. Його оновлюватимуть щомісяця.

Найбільше арештованих активів у Київській, Одеській, Харківській областях. З них нерухомості – 480 одиниць, корпоративні й інші майнові права – 60 позицій, 18 рахунків із коштами, 110 автівок, 54 об’єкти цінного рухомого майна і чотири цілісні майнові комплекси.



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Створення такої бази даних вже схвально оцінили Transparency International та інші міжнародні антикорупційні організації.

За минулий рік АРМА отримало 1064 звернення від правоохоронців про пошук активів, які можуть мати незаконне походження, у позаминулому році таких звернень було близько 60. Водночас за рік АРМА передало в управління 646 об’єктів, що дало змогу заробити на їхньому використанні й передати до бюджету понад 9 мільйонів гривень, кажуть у нацагентстві. Ще близько 3 мільйонів гривень АРМА передало до бюджету від продажу арештованого майна, і ще понад 16 мільйонів гривень – відсотків від арештованих рахунків та готівки.

Нагадаємо, що співробітники Служби безпеки заблокували діяльність організаторів міжнародної фінансової піраміди "Forex Trend Limіted", діяльність якої завдала мільйонних збитків громадянам України і країн Європейського Союзу.