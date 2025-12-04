В Україну з росії повернули сімох дітей

Це сталося за сприяння першої леді США Меланії Трамп.

Сімох українських дітей повернули на батьківщину з росії.

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

У Білому домі зазначили, що в Україну до своїх родин було повернуто шістьох хлопчиків та одну дівчинку.

Меланія Трамп привітала таку подію і зазначила, що її відданість забезпеченню безпечного повернення дітей до їхніх родин в Україні залишається незмінною.