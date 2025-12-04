Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
В Україну з росії повернули сімох дітей

04 грудня 2025, 18:32
В Україну з росії повернули сімох дітей
Фото: Укрінформ
Це сталося за сприяння першої леді США Меланії Трамп.
Сімох українських дітей повернули на батьківщину з росії. 
 
Про це повідомляє пресслужба Білого дому.
 
У Білому домі зазначили, що в Україну до своїх родин було повернуто шістьох хлопчиків та одну дівчинку.
 
Меланія Трамп привітала таку подію і зазначила, що її відданість забезпеченню безпечного повернення дітей до їхніх родин в Україні залишається незмінною.
 
"Я високо ціную лідерство і наполегливу дипломатію росії та України в прагненні до возз'єднання дітей і сімей. Їхнє вміння будувати мости створило реальну атмосферу співпраці - основу для оптимізму. Ця взаємодія продовжуватиме просувати процес уперед на наступному етапі", - додала вона.
 
За словами першої леді, її представник і вона надали гуманітарну підтримку від США, щоб поліпшити результати ініціативи з возз'єднання сімей.
 
"Я сподіваюся, що в кінцевому підсумку наші спільні зусилля приведуть до ширшої регіональної стабільності", - зазначила вона.

 

