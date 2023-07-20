Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

В ЄС закликали до "конструктивної взаємодії" з Туреччиною

20 липня 2023, 12:22
В ЄС закликали до
Фото: gettyimages.com
Повномасштабне вторгнення росії в Україну змусило ЄС переосмислити ставлення до своїх сусідів.

ЄС повинен шукати "конструктивну взаємодію" з Туреччиною у відповідь на переобрання президента Реджепа Таїпа Ердогана та геополітичні наслідки війни росії проти України, запропонували в дипломатичному відомстві блоку. 

Про це повідомляє FT.

Минулого тижня Ердоган закликав Брюссель відновити взаємодію з Туреччиною після багатьох років замороженого прогресу в її офіційній заявці на вступ до ЄС, пов'язавши цю вимогу зі своїм рішенням відмовитися від блокування вступу Швеції, члена ЄС, до НАТО.

Повномасштабне вторгнення росії в Україну змусило ЄС переосмислити ставлення до своїх сусідів. Україна і Молдова були визначені офіційними країнами-кандидатами, а переговори про вступ з шістьма західнобалканськими державами, які тривалий час перебували в глухому куті, отримали новий імпульс.

Нові вимоги Ердогана, за словами чиновників ЄС, зводяться до його бажання отримати більший доступ до митного союзу ЄС, лібералізацію візового режиму для громадян Туреччини і розширення допомоги Анкарі, пов'язаної з управлінням міграцією. Ці вимоги глави МЗС країн ЄС обговорюватимуть у четвер, 20 липня, отримавши інформацію про пропозицію дипломатичного відомства.

Висновки міністрів ляжуть в основу доповіді Європейської комісії про відносини між ЄС і Туреччиною, яку лідери ЄС обговорять пізніше цього року. 

"Ми не проковтнемо вимогу про вступ цілком. Але багато хто з нас, безумовно, готовий подивитися, де ми можемо зробити більше разом", - сказав високопоставлений чиновник ЄС. 

За словами джерел, які беруть участь у переговорах, прогрес як щодо лібералізації візового режиму, так і щодо участі Туреччини в митному союзі блоку можливий. Але це вимагатиме від Анкари зрушень у таких питаннях, як обмін даними та антитерористичне законодавство, а також торговельні заходи, які Брюссель вважає протекціоністськими.

Члени ЄС Кіпр і Греція виступають проти тісніших зв'язків блоку з Туреччиною, які не передбачають прогресу з боку Анкари в реалізації ініціативи ООН щодо нормалізації відносин на розділеному середземноморському острові. Деякі східні країни ЄС також роздратовані нездатністю Ердогана прийняти західні санкції проти росії і розширенням торговельних відносин Туреччини з москвою.

Інші також занепокоєні тіснішими зв'язками з країною, де, за словами ЄС, верховенство права і захист прав людини є "ключовими проблемами".

Однак у документі дипломатичного відомства блоку, з яким ознайомилася Financial Times, міститься заклик до міністрів закордонних справ розглянути те, де "ЄС міг би сконцентрувати зусилля для консолідації або збільшення своїх важелів впливу у відносинах із Туреччиною", враховуючи нову "геополітичну роль" Анкари після російського вторгнення.

"На тлі мінливого геополітичного контексту важливо обговорити шляхи розвитку відносин між ЄС і Туреччиною в короткостроковій і середньостроковій перспективі", - йдеться в заяві.

Другий представник ЄС вказав на "певні зміни в підходах нового уряду Туреччини”.

"І ми хочемо побачити, куди ми зможемо з цим піти", - додав він.

Поворот Ердогана щодо Швеції став одним із низки кроків за останні тижні, які зменшили напруженість у відносинах між Анкарою і Заходом, оскільки Туреччина намагається повернути іноземних інвесторів і зупинити економічну кризу.

"Туреччина принаймні хоче відкритого рішення щодо складних питань, в яких у нас є розбіжності", - додав чиновник.

ЄСТуреччинавідносини

Останні матеріали

США мають допомогти Україні виграти війну без зайвих перешкод. Адже не все знаходиться під їх контролем – Філліпс О'Брайен
Політика
США мають допомогти Україні виграти війну без зайвих перешкод. Адже не все знаходиться під їх контролем – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 20 липня 2023, 12:49
Війна – це постійний терор і хаос. Моніторинг війни для початківців, дубль ІІ – Том Купер
Технології
Війна – це постійний терор і хаос. Моніторинг війни для початківців, дубль ІІ – Том Купер
Переклад iPress – 20 липня 2023, 00:03
Жодного співчуття бізнесу, чиї російські активи привласнив путін. Ціна, яку заплатили, аби лишатися в ліжку з тираном – The Telegraph
Політика
Жодного співчуття бізнесу, чиї російські активи привласнив путін. Ціна, яку заплатили, аби лишатися в ліжку з тираном – The Telegraph
Переклад iPress – 19 липня 2023, 15:03
У Вільнюсі НАТО здобуло дві перемоги і одну велику поразку. Поразка – у відтермінуванні членства України в Альянсі – Корі Шейк
Політика
У Вільнюсі НАТО здобуло дві перемоги і одну велику поразку. Поразка – у відтермінуванні членства України в Альянсі – Корі Шейк
Переклад iPress – 19 липня 2023, 12:19
Битва за адаптацію. Чому це важливо для перемоги України – Мік Раян
Технології
Битва за адаптацію. Чому це важливо для перемоги України – Мік Раян
Переклад iPress – 19 липня 2023, 08:49
Заберіть у росії ядерну зброю, бо путіну кінець. росія може скоро розвалитися – Деніел Ханнан
Політика
Заберіть у росії ядерну зброю, бо путіну кінець. росія може скоро розвалитися – Деніел Ханнан
Переклад iPress – 18 липня 2023, 14:56
росія як прототип ГУЛАГу. Заколот Прігожина – це виступ
Політика
росія як прототип ГУЛАГу. Заколот Прігожина – це виступ "сук" проти "придурків" – ексдиректор естонської розвідки Ерік Крос
Переклад iPress – 18 липня 2023, 11:56
Час реагувати. путін націлив ядерну зброю на НАТО – Челс Міхта
Політика
Час реагувати. путін націлив ядерну зброю на НАТО – Челс Міхта
Переклад iPress – 18 липня 2023, 08:23
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється