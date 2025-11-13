Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Вашингтон поставив умову нової зустрічі Трампа з путіним

13 листопада 2025, 15:26
Вашингтон поставив умову нової зустрічі Трампа з путіним
x.com/marcorubio
Дійсно, зустрічі заради зустрічей тільки легітимізують кремлівського диктатора і не дають результатів.

Президент Дональд Трамп погодиться на ще одну зустріч із російським диктатором владіміром путіним лише у тому випадку, якщо з’явиться значна можливість допомогти покласти край війні в Україні, заявив журналістам державний секретар США Марко Рубіо після зустрічі міністрів закордонних справ країн Групи семи в Онтаріо, Канада.

Про це пише Bloomberg.

"Обидві сторони погодилися, що наступного разу, коли наші президенти зустрінуться, повинен бути конкретний результат — ми маємо знати заздалегідь, що в нас є реальний шанс отримати щось позитивне від зустрічі", — сказав Рубіо.

"Ми були б раді побачити, як це відбудеться, ми були б раді побачити, як війна закінчується, але ми не можемо просто продовжувати проводити зустрічі заради самих зустрічей", — додав Рубіо.

Марко Рубіо також відповів на питання про те, чи вважають США, що Росія не хоче мирного врегулювання.

"Ми можемо судити тільки з того, що бачимо. Вони чітко заявили, що хочуть весь Донецьк, і, звичайно, українці на це не погодяться. <...> Так що, так, це висновок, який нам доводиться зробити. Вони висунули вимоги, на які Україна не може погодитися, і ми зараз перебуваємо в цій точці", — сказав Рубіо

У жовтні Трамп оголосив несподівані плани провести новий саміт із путіним, щоб обговорити війну в Україні, після того як вони поговорили телефоном.

Але цей саміт так і не відбувся, оскільки росія продовжила свої атаки на Україну. Трамп також вжив заходів для посилення тиску на росію, щоб зупинити бойові дії, запровадивши санкції проти її найбільших нафтових компаній.

Більше публікацій

