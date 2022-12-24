Вчора окупанти 74 рази вдарили по Херсону та області: є руйнування та багато жертв

Російські війська минулої доби 74 рази обстріляли Херсонську область. Ворог бив по цивільній та критичній інфраструктурі, внаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це повідомляє головf Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram.

По Херсону та області ворог бив із артилерії, РСЗВ, мінометів та танків. Лише по житлових кварталах міста окупанти нанесли 36 ударів. Снаряди влучили в об'єкти критичної інфраструктури, дитсадок, школу, лікарню, магазини, завод, приватні та багатоквартирні будинки.

"За минулу добу в Херсонській області російська армія вбила 5 мирних людей, 17 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Серед постраждалих є 6-річна дитина. Дівчинку з множинними осколковими травмами доставили до лікарні. Дитину у тяжкому стані", - зазначив Янушевич.