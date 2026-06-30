Велика Британія реформує армію за українським зразком

Велика Британія оголошує одну з найбільших реформ своїх збройних сил за останні десятиліття, яку здійснять, використовуючи досвід України у війні проти росії.

30 червня прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер планує опублікувати документ під назвою "План оборонних інвестицій", у якому буде прописано нову оборонну стратегію країни за досвідом України. Міністерство оборони Великої Британії поінформувало, що зроблять ставку на "недорогі системи для ураження дорогих цілей". Видання зазначає, що протягом десятиліть значна частина військової потужності Великої Британії спиралася на великі й дорогі військові кораблі, такі як авіаносці й підводні човни, здатні запускати ядерні ракети. Їх країна могла використати як у мирний, так і у воєнний час. Проте вторгнення росії в Україну продемонструвало вразливість такого підходу, наголосило на потребі великих постачань недорогих дронів і боєприпасів, а також швидкого впровадження штучного інтелекту на полі бою.

Лондон відмовився від будівництва до восьми ракетних есмінців, які мали стати головною частиною відновлення чисельності Королівського флоту у 2030-х роках. Натомість інвестував у будівництво щонайменше шести нових універсальних бойових кораблів, які виконуватимуть роль кораблів управління для безпілотних систем.

Politico нагадало, що Україна, не маючи власного повноцінного флоту, завдала значних втрат Чорноморському флоту росії за допомогою морських і повітряних дронів та ракет.

Перехід на безпілотні технології торкнеться й Королівських повітряних сил. Британські посадовці анонсували інвестиції в "національну програму спільних бойових повітряних операцій", у межах якої планують створити автономні винищувачі, здатні діяти поряд із пілотованими літаками. Згідно з планом, країна частково наблизиться до виконання нової цілі НАТО – витрачати 3,5% ВВП на оборону до 2035 року. Водночас темпи зростання британських оборонних видатків поступаються таким союзникам, як Німеччина, Франція та Польща.

"План оборонних інвестицій" передбачає збільшення оборонного бюджету на £15 млрд, зараз він становить £270 млрд. Із цієї суми £5 млрд спрямують на розвиток безпілотних систем. Міністерство оборони Великобританії як приклад ефективного підходу наводить Україну, яка щомісяця застосовує приблизно 200 тис. дронів. За словами віцепрезидента з оборонної стратегії Hadean Росса Екслі, український досвід довів, що безпілотники стали одним із головних чинників, які змінили сучасну війну.

Старший науковий співробітник інституту оборонних досліджень (RUSI, Лондон) Тім Вілласі-Вілсі заявив, що "є певна іронія в тому, що Велика Британія почала тренувати українців ще 2022 року, а тепер, схоже, уже українці демонструють, як сьогодні потрібно вести війну".

"Це війна, яку ми не змогли б вести. Ми протрималися б не більш ніж кілька тижнів", – додав він.