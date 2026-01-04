Велика Британія та Франція завдали авіаудару по базі ІДІЛ у Сирії

За даними розвідки, у цьому підземному сховищу у горах на північ від Пальміри ІДІЛ зберігало зброю та вибухівку.

Винищувачі британських повітряних сил спільно з французькими літаками завдали авіаудару по підземному сховищу зброї ІДІЛ в Сирії.

Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії.

За даними розвідки, у цьому підземному сховищу у горах на північ від Пальміри ІДІЛ зберігало зброю та вибухівку. Цивільних населених пунктів поруч з об’єктом немає.

Так, 3 січня британські винищувачі Typhoon FGR4 за підтримки літака-заправника Voyager використали керовані бомби Paveway IV, щоб спільно з французькими літаками уразити кілька тунелів, які вели до сховища. За попередніми даними, ціль уражено успішно.