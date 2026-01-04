Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Велика Британія та Франція завдали авіаудару по базі ІДІЛ у Сирії

04 січня 2026, 10:57
Велика Британія та Франція завдали авіаудару по базі ІДІЛ у Сирії
Фото: Укрінформ
За даними розвідки, у цьому підземному сховищу у горах на північ від Пальміри ІДІЛ зберігало зброю та вибухівку.
Винищувачі британських повітряних сил спільно з французькими літаками завдали авіаудару по підземному сховищу зброї ІДІЛ в Сирії.
 
Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії.
 
За даними розвідки, у цьому підземному сховищу у горах на північ від Пальміри ІДІЛ зберігало зброю та вибухівку. Цивільних населених пунктів поруч з об’єктом немає.
 
Так, 3 січня британські винищувачі Typhoon FGR4 за підтримки літака-заправника Voyager використали керовані бомби Paveway IV, щоб спільно з французькими літаками уразити кілька тунелів, які вели до сховища. За попередніми даними, ціль уражено успішно.
 
У британському Міноборони кажуть, що удар не становив жодної загрози для цивільних, а всі літаки після операції повернулися неушкодженими.
 
"Ця операція демонструє лідерство Великої Британії та її рішучість стояти пліч-о-пліч із союзниками, щоб знищити будь-яке відродження ІДІЛ та їх небезпечної та жорстокої ідеології на Близькому Сході", — заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі.

 

СиріяВелика БританіяФранція

Останні матеріали

2026 рік: час мінікрилатих ракет? Як формується європейський ринок недорогих протидронових ракет – Фабіян Гоффманн
Технології
2026 рік: час мінікрилатих ракет? Як формується європейський ринок недорогих протидронових ракет – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 02 січня 2026, 11:29
Це був поганий рік для американських військових. Ніхто не повинен дивуватися – Марк Гертлінг
Політика
Це був поганий рік для американських військових. Ніхто не повинен дивуватися – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 31 грудня 2025, 01:23
Чим бокс мод відрізняється від pod-системи
Технології
Чим бокс мод відрізняється від pod-системи
30 грудня 2025, 17:30
Миротворці як пастка. Чому місія ООН не стримає росію і може закріпити окупацію – Андреас Умланд
Політика
Миротворці як пастка. Чому місія ООН не стримає росію і може закріпити окупацію – Андреас Умланд
Переклад iPress – 30 грудня 2025, 15:36
Україна бачить майбутнє військово-морської війни. Білий дім – ні – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна бачить майбутнє військово-морської війни. Білий дім – ні – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 30 грудня 2025, 12:44
російська економіка балансує на межі обвалу. Потрібен потужний шок – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
російська економіка балансує на межі обвалу. Потрібен потужний шок – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 30 грудня 2025, 00:31
Повернення
Політика
Повернення "історичних земель" росії: як далеко сягають імперські амбіції путіна? Знищення України – це лише початок – Пітер Дікінсон
Переклад iPress – 29 грудня 2025, 14:11
Трамп і Зеленський зустрілися, щоб узгодити мирний план. Проте угода досі недосяжна – New York Times
Політика
Трамп і Зеленський зустрілися, щоб узгодити мирний план. Проте угода досі недосяжна – New York Times
Переклад iPress – 29 грудня 2025, 12:44
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється