Венс цинічно похизувався припиненням допомоги Україні

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що дуже пишається тим, що Сполучені Штати припинили фінансування України.

Про це заявив Венс під час спілкування з журналістами.

Венс стверджує, що одним із головних досягнень Білого дому є рішення припинити фінансувати війну в Україні. "Одна з речей, якою я найбільше пишаюся як представник адміністрації - це те, що ми сказали Європі: якщо хочете купувати зброю - купуйте, але Сполучені Штати більше не купують і не відправляють зброю Україні. Ми вийшли з цього процесу", - сказав він.

Нагадаємо, після того, як Дональд Трамп вдруге став президентом США, американці поступово припинили напряму надавати Україні військову допомогу. Замість цього спільно з НАТО було створено програму PURL. Її мета - оперативне забезпечення України критично важливим американським озброєнням, що не має європейських аналогів. Механізм передбачає формування пріоритетного списку потреб (зокрема ППО та артилерійських боєприпасів), погодженого з партнерами України. Фінансування закупівель здійснюють країни Альянсу шляхом внесків до спільного фонду, після чого США забезпечують пряме постачання техніки та боєприпасів на фронт.