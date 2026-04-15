Венс цинічно похизувався припиненням допомоги Україні

15 квітня 2026, 10:31
Венс цинічно похизувався припиненням допомоги Україні
Wikipedia
За його словами, це одне з найбільших "досягнень" Білого дому.
Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що дуже пишається тим, що Сполучені Штати припинили фінансування України.
 
Про це заявив Венс під час спілкування з журналістами.
 
Венс стверджує, що одним із головних досягнень Білого дому є рішення припинити фінансувати війну в Україні.
 
"Одна з речей, якою я найбільше пишаюся як представник адміністрації - це те, що ми сказали Європі: якщо хочете купувати зброю - купуйте, але Сполучені Штати більше не купують і не відправляють зброю Україні. Ми вийшли з цього процесу", - сказав він.
 
Нагадаємо, після того, як Дональд Трамп вдруге став президентом США, американці поступово припинили напряму надавати Україні військову допомогу. Замість цього спільно з НАТО було створено програму PURL. Її мета - оперативне забезпечення України критично важливим американським озброєнням, що не має європейських аналогів. Механізм передбачає формування пріоритетного списку потреб (зокрема ППО та артилерійських боєприпасів), погодженого з партнерами України. Фінансування закупівель здійснюють країни Альянсу шляхом внесків до спільного фонду, після чого США забезпечують пряме постачання техніки та боєприпасів на фронт.
