Верховний суд Венесуели призначив віцепрезидентку Родрігес тимчасовою главою держави

У рішенні суду йдеться, що Родрігес обійме посаду президента Венесуели задля "забезпечення адміністративної безперервності та всебічного захисту нації".

Конституційна палата Верховного суду Венесуели 3 січня постановила, що віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес виконуватиме обов’язки глави держави за відсутності Ніколаса Мадуро.

У рішенні суду йдеться, що Родрігес обійме посаду президента Венесуели задля "забезпечення адміністративної безперервності та всебічного захисту нації".

Суд ще обговорить це питання, аби "визначити застосовну правову базу для забезпечення безперервності держави, управління урядом та захисту суверенітету в умовах вимушеної відсутності президента республіки".

Напередодні Родрігес заявляла, що у Венесуелі "є лише один президент, і його звати Ніколас Мадуро". Ці слова суперечили словам президента США Дональда Трампа, який казав, що Штати наразі працюють з Родрігес щодо її участі в управлінні країною після захоплення Ніколаса Мадуро.