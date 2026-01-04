Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Верховний суд Венесуели призначив віцепрезидентку Родрігес тимчасовою главою держави

04 січня 2026, 09:55
фото: Reuters
У рішенні суду йдеться, що Родрігес обійме посаду президента Венесуели задля "забезпечення адміністративної безперервності та всебічного захисту нації".
Конституційна палата Верховного суду Венесуели 3 січня постановила, що віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес виконуватиме обов’язки глави держави за відсутності Ніколаса Мадуро.
 
Про це пише Reuters.
 
У рішенні суду йдеться, що Родрігес обійме посаду президента Венесуели задля "забезпечення адміністративної безперервності та всебічного захисту нації".
 
Суд ще обговорить це питання, аби "визначити застосовну правову базу для забезпечення безперервності держави, управління урядом та захисту суверенітету в умовах вимушеної відсутності президента республіки".
 
Напередодні Родрігес заявляла, що у Венесуелі "є лише один президент, і його звати Ніколас Мадуро". Ці слова суперечили словам президента США Дональда Трампа, який казав, що Штати наразі працюють з Родрігес щодо її участі в управлінні країною після захоплення Ніколаса Мадуро.
 
Нагадаємо, що зранку 3 січня у столиці Венесуели, Каракасу, пролунали вибухи. Над містом літала авіація, а згодом у частині міста зникла електроенергія. Невдовзі Венесуела оголосила про військову агресію з боку Сполучених Штатів, у країні запровадили надзвичайний стан. Президент США Дональд Трамп згодом заявив, що американські військові захопили лідера Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружину й вивезли їх із країни. Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес заявила, що уряд не знає про місце перебування лідера країни та першої леді, тож вимагає від США доказів, що вони живі. Сама Родрігес, за даними Reuters, нині перебуває у росії.
 
За словами американських посадовців, Мадуро затримали для суду у США й подальших дій у Венесуелі не очікується. Трамп оголосив, що Мадуро перевозять до Нью-Йорка Генпрокурорка США Пам Бонді заявила, що лідерові Венесуели висунуто звинувачення в незаконному обігу наркотиків та зброї.

 

