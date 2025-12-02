Вікіпедія назвала найпопулярніші статті 2025 року

Статтю про Кірка переглянули майже 45 мільйонів разів, багато з них — уже після того, як у нього стріляли.

У 2025 році найпопулярнішою статтею вікіпедії стала стаття про правого американського блогера Чарлі Кірка, якого вбили під час виступу в одному з університетів у штаті Юта.

Статтю про Кірка переглянули майже 45 мільйонів разів, багато з них — уже після того. як у нього стріляли. За даними Фонду Вікімедіа — неприбуткової організації, що керує вікіпедією — понад 40% переглядів англомовної версії статті про блогера припало на користувачів з-за меж США.

Другою за кількістю переглядів стала стаття зі списком відомих і видатних людей, які померли цьогоріч. Такі статті щороку потрапляють у рейтинг найбільш читаних.