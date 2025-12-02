Вікіпедія назвала найпопулярніші статті 2025 року
02 грудня 2025, 16:09
Статтю про Кірка переглянули майже 45 мільйонів разів, багато з них — уже після того, як у нього стріляли.
У 2025 році найпопулярнішою статтею вікіпедії стала стаття про правого американського блогера Чарлі Кірка, якого вбили під час виступу в одному з університетів у штаті Юта.
Про це пише Guardian.
Статтю про Кірка переглянули майже 45 мільйонів разів, багато з них — уже після того. як у нього стріляли. За даними Фонду Вікімедіа — неприбуткової організації, що керує вікіпедією — понад 40% переглядів англомовної версії статті про блогера припало на користувачів з-за меж США.
Другою за кількістю переглядів стала стаття зі списком відомих і видатних людей, які померли цьогоріч. Такі статті щороку потрапляють у рейтинг найбільш читаних.
Третю позицію посів американський серійний убивця Ед Гін, якому присвятили третій сезон серіалу "Чудовисько" від Netflix. До п’ятірки найпопулярніших також потрапили статті про Дональда Трампа, яка потрапила до щорічного списку вже восьмий раз, і про нового Папу Римського Лева XIV.
Інші статті, які потрапили до двадцятки найпопулярніших:
- Ілон Маск, 20,2 млн переглядів;
- Зохран Мамдані, 20,1 млн;
- Грішники (фільм 2025 року), 18,2 млн;
- Оззі Осборн, 17,8 млн;
- Супермен (фільм 2025 року), 17 млн;
- Папа Франциск, 15,3 млн;
- Розрив (телесеріал), 13,9 млн;
- Сполучені Штати, 13 млн;
- Громовержці* (фільм), 12,9 млн;
- Зброя (фільм 2025 року), 11,8 млн;
- Джей Ді Венс, 11,6 м;
- Підлітковий вік (телесеріал), 11,6 млн;
- Пан Звір, 11,5 м;
- Кріштіану Роналду, 10,8 млн;
- Фантастична четвірка: Перші кроки, 10,8 млн;