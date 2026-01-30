Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Вісім танкерів "тіньового флоту" проходять через Ла-Манш, попри погрози Британії – BBC

30 січня 2026, 21:55
Вісім танкерів
Фото: U.S. Navy
Деякі з цих суден протягом останнього року неодноразово здійснювали рейси через Ла-Манш.
Через Ла-Манш рухаються щонайменше вісім танкерів "тіньового флоту", незважаючи на те, що уряд Великої Британії оголосив про боротьбу з цими суднами.
 
Про це пише BBC.
 
Відзначається, що британські чиновники отримали консультацію, згідно з якою танкери, що підпадають під санкції, можуть бути затримані і конфісковані. Проте, ці повноваження ще не були використані.
 
Згідно з порталом MarineTraffic, який відстежує рух морських суден, вісім підсанкційних танкерів наразі рухаються по Ла-Маншу. Ще чотири танкери прямують до проходу з Північного моря.
 
Журналісти підкреслили, що деякі з цих суден, включаючи Kusto, який зараз пливе на південь від острова Уайт, протягом останнього року неодноразово здійснювали рейси через Ла-Манш. Зокрема, Kusto десять днів тому завантажився в російському порту Усть-Луга.
 
У Міністерстві транспорту Великобританії запевнили, що країна має намір "припиняти і стримувати діяльність суден тіньового флоту". Представник Мінтранспорту заявив у розмові з журналістами, що з 2024 року понад 600 суден, підозрюваних у приналежності до "тіньового флоту", були "опитані на предмет наявності страхового поліса".

 

війна в Українітанкеритіньовий флот

