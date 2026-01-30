Вісім танкерів "тіньового флоту" проходять через Ла-Манш, попри погрози Британії – BBC

Деякі з цих суден протягом останнього року неодноразово здійснювали рейси через Ла-Манш.

Через Ла-Манш рухаються щонайменше вісім танкерів "тіньового флоту", незважаючи на те, що уряд Великої Британії оголосив про боротьбу з цими суднами.

Відзначається, що британські чиновники отримали консультацію, згідно з якою танкери, що підпадають під санкції, можуть бути затримані і конфісковані. Проте, ці повноваження ще не були використані.

Згідно з порталом MarineTraffic, який відстежує рух морських суден, вісім підсанкційних танкерів наразі рухаються по Ла-Маншу. Ще чотири танкери прямують до проходу з Північного моря.