Віткофф та Кушнер після переговорів з путіним зустрінуться з Зеленським – Axios

Зеленський оцінив можливість зустрічі з Віткоффом.

Спецпосланець президента США Стів Віткофф та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер після переговорів у рф зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомив репортер Axios Барак Равід.

"Радники президента Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер зустрічаються з президентом росії путіним у кремлі. Очікується, що вони поїдуть з москви до однієї з європейських країн і зустрінуться з президентом України Зеленським", – йдеться у дописі.

Водночас президент України Володимир Зеленський на пресконференції з прем'єр-міністром Ірландії Міхолом Мартіном оцінив можливість зустрічі з Віткоффом:

"Я буду реагувати відповідно до цих результатів. Якщо я відчуватиму, що ми можемо розраховувати на реальний конкретний діалог, не просто слова, ми готові зустрітися і ми дуже раді були би прийняти його в Україні, але я не певен, що вони цими днями готові приїхати, але хто знає. Я хочу почекати до сьогоднішнього вечора".