Віткофф вмовляв Туреччину та Німеччину "скоординувати зусилля" щодо України

20 листопада 2025, 21:55
Віткофф вмовляв Туреччину та Німеччину
джерело DR
Що саме мав Віткофф на увазі, незрозуміло, оскільки переговори між США та рф щодо так званого "мирного плану", який розробляв цей друг президента США Дональда Трампа, вважаються "секретними" та "таємними".
У Німеччині заявили, що спецпосланник президента США Дональда Трампа, Стів Віткофф, заявив про необхідність координації між США та Європою в питанні України.
 
Про це повідомляє Sky News.
 
Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль сказав, що під час телефонної розмови з ним та головою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом Віткофф заявив, що потрібно "координувати зусилля" щодо припинення війни в Україні.
 
Що саме мав Віткофф на увазі, незрозуміло, оскільки переговори між США та рф щодо так званого "мирного плану", який розробляв цей друг президента США Дональда Трампа, вважаються "секретними" та "таємними". А Україна не брала участі у формуванні цього "мирного плану" та не була проінформована про деталі.
 
"Ми обговорили наші різноманітні поточні зусилля, спрямовані на припинення агресії росії проти України і, таким чином, нарешті, незмірних людських страждань", - заявив Вадефуль, не ставши коментувати більш детально.
