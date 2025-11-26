Віткофф зірвав постачання ракет Tomahawk Україні – WSJ

Під час телефонної розмови путін попередив Трампа, що надання Україні "Томагавків" призведе до "ескалації війни" та зашкодить відносинам між США та росією.

Президент США Дональд Трамп вирішив не передавати Україні ракети Tomahawk після телефонної розмови з главою рф владіміром путіним у жовтні.

Про це пише Wall Street Journal.

Так, під час телефонної розмови путін попередив Трампа, що надання Україні "Томагавків" призведе до "ескалації війни" та зашкодить відносинам між США та росією.

Ця телефонна розмова відбулася 16 жовтня — за день до візиту президента України Володимира Зеленського до Білого дому.