Віткофф зірвав постачання ракет Tomahawk Україні – WSJ

26 листопада 2025, 12:10
Віткофф зірвав постачання ракет Tomahawk Україні – WSJ
Wikipedia
Під час телефонної розмови путін попередив Трампа, що надання Україні "Томагавків" призведе до "ескалації війни" та зашкодить відносинам між США та росією.
Президент США Дональд Трамп вирішив не передавати Україні ракети Tomahawk після телефонної розмови з главою рф владіміром путіним у жовтні.
 
Про це пише Wall Street Journal.
 
Так, під час телефонної розмови путін попередив Трампа, що надання Україні "Томагавків" призведе до "ескалації війни" та зашкодить відносинам між США та росією.
 
Ця телефонна розмова відбулася 16 жовтня — за день до візиту президента України Володимира Зеленського до Білого дому.
 
Телефонний дзвінок між Трампом та путіним організували спецпосланець США Стів Віткофф та радник глави рф Юрій Ушаков — це випливає зі стенограми телефонної розмови між ними за 14 жовтня, яку публікувала агенція Bloomberg.
 
Нагадаємо, що крилата ракета Tomahawk має дальність до 1000 миль (понад 1600 кілометрів), що значно перевищує можливості американських ракетних систем залпового вогню ATACMS (близько 190 миль), які тодішній президент США Джо Байден погодився надати Києву у 2023 році.

 

