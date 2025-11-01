Віцепрезидент США став інтернет-мемом на Хелловін і підкорив соцмережі (відео)

Його відео з перукою та червоним галстуком за кілька годин набрало понад 14 мільйонів переглядів.

Американський віцепрезидент Джей Ді Ванс перетворив популярний інтернет-мем на святковий костюм до Хелловіну, опублікувавши відео, яке за кілька годин зібрало понад 14 мільйонів переглядів та тисячі коментарів у соцмережах.

Як повідомляє Fox News, Ванс опублікував коротке відео з резиденції біля Військово-морської обсерваторії, де він у темному костюмі, червоному галстуку та кудлатій коричневій перуці вітає дітлахів, що приходять за солодощами:

"Веселого Хелловіну, дітлахи… пам’ятайте, скажіть дякую!" – Джей Ді Ванс.

Відео миттєво стало вірусним: за кілька годин набрало понад 250 тисяч вподобань та близько 14 мільйонів переглядів на X, Instagram і Facebook.

Мем із Вансом виник після напруженої розмови у Білому домі з президентом України Володимиром Зеленським у лютому. Інтернет-користувачі редагували зображення віце-президента, додаючи перебільшені риси обличчя та кучеряве волосся, підписуючи їх жартівливими фразами на кшталт: "you didn’t say please" або "you didn’t say thank you".

Популярність мемів настільки зросла, що навіть був створений макет костюма "JD Ванс", який жартома не включає його характерну фігуру та кучеряве волосся, як зазначив офіційний акаунт Білого дому в X.

Наприкінці тижня відео продовжує активно набирати перегляди, підтверджуючи, що Ванс вдало використав інтернет-феномен для святкової кампанії.

