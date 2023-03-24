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Війна в Україні серйозно порушила систему підготовки в армії рф — Міноборони Британії

24 березня 2023, 09:27
Війна в Україні серйозно порушила систему підготовки в армії рф — Міноборони Британії
Фото: УНІАН
Про це свідчить наявність таборів підготовки російських військ в білорусі.

Станом на середину березня рф передислокувала щонайменше тисячу військовослужбовців, які проходили підготовку на полігоні Обуз-Лесновський на південному заході білорусі.

Про це зазначають в управлінні розвідки Міністерства оборони Великої Британії.

Експерти зазначають, що хоча не було помічено жодної нової ротації військ, росія, швидше за все, залишила наметове містечко на місці, розглядаючи можливість продовження програми навчання.

"Той факт, що рф вдалася до підготовки свого особового складу на базі набагато менш досвідченої білоруської армії, підкреслює, що "спеціальна військова операція" росії серйозно порушила систему підготовки російських військових - інструктори здебільшого були розміщені в Україні", - зазначають аналітики.

Вони додають, що росія, ймовірно, також розглядає подальшу непряму підтримку операції з боку білорусі як важливий політичний меседж.

Раніше в розвідці Британії повідомляли, що наступ рф під Бахмутом втрачає імпульс.

Білорусьбританська розвідкавійна в Україні

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