Війни в Україні та Ірані тісно пов'язані через втручання росії – Каллас

27 березня 2026, 09:53
Якщо США прагнуть припинити атаки Ірану, вони мають позбавити Росію можливості допомагати Тегерану, переконана глава євродипломатії.
Висока представниця ЄС Кая Каллас під час зустрічі міністрів закордонних справ G7 у Франції попередила, що війни в Україні та на Близькому Сході є взаємозалежними через дії рф.
 
Про це передає Euronews. 
 
За словами глави євродипломатії, росія надає Ірану розвідувальні дані для ударів по американських об'єктах та постачає безпілотники для атак на сусідні країни та військові бази США. Каллас закликала Вашингтон посилити економічний тиск на москву, оскільки рф отримує вигоду від зростання цін на нафту через глобальний хаос.
 
Дипломатка також наголосила, що якщо США прагнуть припинити атаки Ірану, вони мають позбавити росію можливості допомагати Тегерану. 
 
Каллас закликала сторони знайти дипломатичний вихід із кризи, зазначивши, що Європа готова долучитися до коаліції із захисту Ормузької протоки лише після припинення бойових дій. Водночас вона висловила стурбованість тим, що інтенсивність війни на Близькому Сході відволікає ресурси ППО, які критично необхідні Україні для відбиття російських атак.
 
Окрему увагу Каллас приділила заявам Володимира Зеленського про те, що адміністрація Трампа висуває умовою гарантій безпеки відмову Києва від усього Донбасу. Вона назвала такий підхід помилковим і таким, що відповідає "російському сценарію" переговорів. 
 
Каллас застерегла США від передачі росії територій, які та не змогла завоювати на полі бою, закликавши не потрапляти в пастку Кремля та не забувати про підтримку України.

 

