Війни в Україні та Ірані тісно пов'язані через втручання росії – Каллас

Якщо США прагнуть припинити атаки Ірану, вони мають позбавити Росію можливості допомагати Тегерану, переконана глава євродипломатії.

Висока представниця ЄС Кая Каллас під час зустрічі міністрів закордонних справ G7 у Франції попередила, що війни в Україні та на Близькому Сході є взаємозалежними через дії рф.

За словами глави євродипломатії, росія надає Ірану розвідувальні дані для ударів по американських об'єктах та постачає безпілотники для атак на сусідні країни та військові бази США. Каллас закликала Вашингтон посилити економічний тиск на москву, оскільки рф отримує вигоду від зростання цін на нафту через глобальний хаос.