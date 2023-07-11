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Військові аналітики про те, як ЗСУ за п’ять тижнів звільнили стільки ж території, скільки рф захопила за пів року – ISW

11 липня 2023, 10:55
Військові аналітики про те, як ЗСУ за п’ять тижнів звільнили стільки ж території, скільки рф захопила за пів року – ISW
Фото: з вільного доступу
Під Бахмутом українські сили, схоже, прагнуть захопити війська рф у пастку, а операції ЗСУ на Бахмутському напрямку за останні дні мали на меті повільно охопити російські війська в місті та на його флангах.

Збройні сили України від початку контрнаступу у червні вже звільнили майже стільки ж територій, скільки росія захопила після 1 січня 2023 року і донині.

Про це йдеться у новому зведенні Інституту вивчення війни.

 ISW підрахував на основі власних спостережень за боями з прив’язкою місцевості, що від початку контрнаступу України 4 червня ЗСУ відвоювали приблизно 253 квадратних кілометри території. Тоді як російські окупанти захопили загалом близько 282 кв. км по всьому театру бойових дій після 1 січня. (Аналітики Інституту окремо зауважують, що українські офіційні звіти про звільнену територію відрізняються від оцінок ISW — переважно через те, що Україна інакше розрахувала свій початковий контроль над місцевістю. Тож ISW представляє власну цифру звільненої території, щоб порівняти російські та українські здобутки).

10 липня українські війська вели контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту: на Бахмутському, Бердянському (межа Донецької і Запорізької областей) та Мелітопольському (захід Запорізької області) напрямках. За минулий тиждень, як повідомили в Генштабі ЗСУ, українські війська звільнили 4 кв. км території на Бахмутському напрямку, а з початку контрнаступальних дій загалом 24 кв. км під Бахмутом. У Генштабі також повідомили, що на Бердянському та Мелітопольському напрямках українські війська просунулися до 1 кілометра, а загалом з моменту початку контрнаступу на цих напрямках українські війська просунулися на відстань до 8,6 км.

ISW оцінює заяви ЗСУ про встановлення вогневого контролю над Бахмутом як більш достовірні, аніж попередні спроби росіян заявити про повне перекриття українських комунікацій в місті та навколо нього під час штурмів Бахмута. Українські контрнаступальні дії в цьому напрямку можуть серйозно загрожувати російському контролю над Бахмутом, хоча ще зарано прогнозувати звільнення міста, констатують в ISW.

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