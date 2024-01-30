Військові США на базі в Йорданії сплутали свій безпілотник із ворожим – AP

Американський дрон повертався на базу, тому спроб збити об’єкт у повітрі не було.

Причиною ураження військової бази в США в Йорданії безпілотником могло стати те, що його сплутали з американським дроном.

Про це йдеться у повідомленні AP із посиланням на анонімні джерела.

За попередніми даними, ворожий безпілотник, який завдав удару по об'єкту США в Йорданії, могли сплутати з американським БПЛА, який перебував у повітрі в той самий час.

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки БПЛА на американську базу в Йорданії поблизу кордону з Сирією загинули троє військовослужбовців армії США, ще понад 20 зазнали поранень.

28 січня президент США Джо Байден заявив, що атаку здійснили "радикальні групи бойовиків, яких підтримує Іран".