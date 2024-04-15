Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

ВПС Британії не можуть збивати безпілотники над Україною, як це було в Ізраїлі – Кемерон

15 квітня 2024, 17:23
ВПС Британії не можуть збивати безпілотники над Україною, як це було в Ізраїлі – Кемерон
Фото:ukr.lb.ua
Глава МЗС відповів, що втягування сил НАТО в прямий конфлікт з російськими військами призведе до ескалації конфлікту.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон пояснив, чому на відміну від Ізраїлю, якому Лондон допомагав збивати іранські дрони минулими вихідними, його держава не може допомагати Україні збивати російські дрони.

Про це заявив Кемерона в ефірі LBC.

На питання, чому Королівські ВПС не можуть збивати безпілотники над Україною, глава МЗС відповів, що втягування сил НАТО в прямий конфлікт з російськими військами призведе до ескалації конфлікту.

"Я думаю, що складність у тому, що... якщо ви хочете уникнути розширення війни в Європі, я думаю, що єдине, чого вам потрібно уникати, – це прямого зіткнення військ НАТО з російськими військами. Це було б небезпекою ескалації", – зазначив Кемерон.

Він додав, що використання винищувачів "не обов'язково є найкращим способом збивати ракети та безпілотники", адже системи протиповітряної оборони "є більш ефективними".

З огляду на це Кемерон вказав, що для України існує велика потреба у системах протиповітряної оборони, зокрема Patriot, яких не має Велика Британія.

Нагадаємо, що Іран минулими вихідними здійснив масштабну атаку на Ізраїль у відповідь на ізраїльський удар 1 квітня, який зруйнував дипломатичне представництво Ірану в Дамаску та призвів до загибелі іранських генералів.

У ніч на 14 квітня Іран масовано атакував Ізраїль, застосувавши сотні ударних дронів і ракет.

Після телефонної розмови прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу з президентом США Джо Байденом Ізраїль вирішив не завдавати удару у відповідь по Ірану.

ІзраїльІранНАТОДевід КемеронБританіявійна в Україні

Останні матеріали

Коаліція лиходіїв. Напад Ірану на Ізраїль – лише одна кампанія в набагато більшому конфлікті – Еліот Коен
Політика
Коаліція лиходіїв. Напад Ірану на Ізраїль – лише одна кампанія в набагато більшому конфлікті – Еліот Коен
Переклад iPress – 15 квітня 2024, 16:32
Подвійні стандарти Сполучених Штатів у захисті союзників. Як створюються передумови для розповсюдження ядерної зброї – Філліпс О'Брайен
Політика
Подвійні стандарти Сполучених Штатів у захисті союзників. Як створюються передумови для розповсюдження ядерної зброї – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 15 квітня 2024, 11:35
Союзники можуть збивати дрони та ракети націлені на Ізраїль на території інших країн. Тоді чому це не можна робити для України?
Політика
Союзники можуть збивати дрони та ракети націлені на Ізраїль на території інших країн. Тоді чому це не можна робити для України?
Переклад iPress – 15 квітня 2024, 08:48
Захід дуже сильно облажався. Україні бракує пілотів для F-16 та ППО для захисту електростанцій – Том Купер
Політика
Захід дуже сильно облажався. Україні бракує пілотів для F-16 та ППО для захисту електростанцій – Том Купер
Переклад iPress – 14 квітня 2024, 15:55
Республіканська партія – партія путіна. Поглинання її росіянами – чи не найуспішніша операція впливу в історії – The Bulwark
Політика
Республіканська партія – партія путіна. Поглинання її росіянами – чи не найуспішніша операція впливу в історії – The Bulwark
Переклад iPress – 12 квітня 2024, 15:29
Політика
"Зараз не звичайний час". Світ у стані війни, і немає лідера – The Hill
Переклад iPress – 12 квітня 2024, 11:59
Політика
"Сподіваюся, Україна програє". Що євродепутати сказали російському пропагандистському каналу – Politico
Переклад iPress – 12 квітня 2024, 08:41
російська кампанія в Україні у 2024 році. Як забезпечити росії поразку, знаючи про можливі успіхи? – Мік Раян
Технології
російська кампанія в Україні у 2024 році. Як забезпечити росії поразку, знаючи про можливі успіхи? – Мік Раян
Переклад iPress – 11 квітня 2024, 16:26
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється