ВПС Британії не можуть збивати безпілотники над Україною, як це було в Ізраїлі – Кемерон

Глава МЗС відповів, що втягування сил НАТО в прямий конфлікт з російськими військами призведе до ескалації конфлікту.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон пояснив, чому на відміну від Ізраїлю, якому Лондон допомагав збивати іранські дрони минулими вихідними, його держава не може допомагати Україні збивати російські дрони.

Про це заявив Кемерона в ефірі LBC.

На питання, чому Королівські ВПС не можуть збивати безпілотники над Україною, глава МЗС відповів, що втягування сил НАТО в прямий конфлікт з російськими військами призведе до ескалації конфлікту.

"Я думаю, що складність у тому, що... якщо ви хочете уникнути розширення війни в Європі, я думаю, що єдине, чого вам потрібно уникати, – це прямого зіткнення військ НАТО з російськими військами. Це було б небезпекою ескалації", – зазначив Кемерон.

Він додав, що використання винищувачів "не обов'язково є найкращим способом збивати ракети та безпілотники", адже системи протиповітряної оборони "є більш ефективними".

З огляду на це Кемерон вказав, що для України існує велика потреба у системах протиповітряної оборони, зокрема Patriot, яких не має Велика Британія.

Нагадаємо, що Іран минулими вихідними здійснив масштабну атаку на Ізраїль у відповідь на ізраїльський удар 1 квітня, який зруйнував дипломатичне представництво Ірану в Дамаску та призвів до загибелі іранських генералів.

У ніч на 14 квітня Іран масовано атакував Ізраїль, застосувавши сотні ударних дронів і ракет.

Після телефонної розмови прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу з президентом США Джо Байденом Ізраїль вирішив не завдавати удару у відповідь по Ірану.