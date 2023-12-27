Вступ України до ЄС може зайняти від 6 до 11 років – голова представництва Єврокомісії в Австрії

Переговори про вступ України до ЄС є частиною європейської архітектури безпеки.

Україна може приєднатися до Євросоюзу щонайменше за шість років.

Про це повідомив голова представництва Єврокомісії в Австрії Мартін Зельмаєр.

"Австрії знадобилося шість років, Іспанії – одинадцять. Україна може бути десь між ними", – відповів Зельмаєр на питання про терміни приєднання України до ЄС..

Також він зазначив, що завдяки Угоді про асоціацію Україна вже імплементувала 70% законодавства ЄС.

"Однак багато ще потрібно зробити, я маю на увазі, зокрема, незалежність судової системи та ефективність управління", – наголосив Зельмаєр.

Політик підкреслив, що переговори про вступ України до ЄС є частиною європейської архітектури безпеки.

"Європа не повинна повернутися до найтемніших часів ХІХ століття, коли агресор вторгався до свого сусіда з метою анексії земель", – сказав Зельмаєр.