Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Вступ України до ЄС може зайняти від 6 до 11 років – голова представництва Єврокомісії в Австрії

27 грудня 2023, 08:25
Вступ України до ЄС може зайняти від 6 до 11 років – голова представництва Єврокомісії в Австрії
Фото з вільного доступу
Переговори про вступ України до ЄС є частиною європейської архітектури безпеки.

Україна може приєднатися до Євросоюзу щонайменше за шість років.

Про це повідомив голова представництва Єврокомісії в Австрії Мартін Зельмаєр.

"Австрії знадобилося шість років, Іспанії – одинадцять. Україна може бути десь між ними", – відповів Зельмаєр на питання про терміни приєднання України до ЄС..

Також він зазначив, що завдяки Угоді про асоціацію Україна вже імплементувала 70% законодавства ЄС. 

"Однак багато ще потрібно зробити, я маю на увазі, зокрема, незалежність судової системи та ефективність управління", – наголосив Зельмаєр. 

Політик підкреслив, що переговори про вступ України до ЄС є частиною європейської архітектури безпеки.

"Європа не повинна повернутися до найтемніших часів ХІХ століття, коли агресор вторгався до свого сусіда з метою анексії земель", – сказав Зельмаєр.

Євросоюзвійна в Україніросія окупантиВступ до ЄС

Останні матеріали

Зброя путіна для перемоги над Заходом – брехня. Але на заваді може стати штучний інтелект – Bloomberg
Політика
Зброя путіна для перемоги над Заходом – брехня. Але на заваді може стати штучний інтелект – Bloomberg
Переклад iPress – 27 грудня 2023, 08:55
Шпигуни та орвеллівський Китай. Як працює американська розвідка у країні, яку називає головним пріоритетом безпеки – Wall Street Journal
Політика
Шпигуни та орвеллівський Китай. Як працює американська розвідка у країні, яку називає головним пріоритетом безпеки – Wall Street Journal
Переклад iPress – 26 грудня 2023, 16:51
Республіканці вважають, що Байден недопрацьовує. Як бачать голови комітетів Конгресу шлях до перемоги України
Політика
Республіканці вважають, що Байден недопрацьовує. Як бачать голови комітетів Конгресу шлях до перемоги України
Переклад iPress – 26 грудня 2023, 12:48
Всупереч експертам та аналітикам. Як ЗСУ майстерно використовують системи Patriot – Філліпс О'Брайен
Політика
Всупереч експертам та аналітикам. Як ЗСУ майстерно використовують системи Patriot – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 26 грудня 2023, 08:49
Історія чергового вбивства. Як Патрушев закатрупив Пригожина для путіна – Wall Street Journal
Політика
Історія чергового вбивства. Як Патрушев закатрупив Пригожина для путіна – Wall Street Journal
Переклад iPress – 22 грудня 2023, 16:34
Переоцінка можливостей та зарозумілість інституцій. Дефіцит смиренності у військових інституціях приводить до поразок – Мік Раян
Cуспільство
Переоцінка можливостей та зарозумілість інституцій. Дефіцит смиренності у військових інституціях приводить до поразок – Мік Раян
Переклад iPress – 22 грудня 2023, 12:27
The Economist визначив країну року. Похмурого 2023 року
Cуспільство
The Economist визначив країну року. Похмурого 2023 року
Переклад iPress – 22 грудня 2023, 09:09
Затягування з допомогою Україні. Бездіяльність Заходу щодо України загрожує небезпечними наслідками в москві – Дара Массіко
Політика
Затягування з допомогою Україні. Бездіяльність Заходу щодо України загрожує небезпечними наслідками в москві – Дара Массіко
Переклад iPress – 21 грудня 2023, 14:42
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється