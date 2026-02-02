Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Винищувачі НАТО перехопили літак рф над Балтійським морем

02 лютого 2026, 19:26
Російський літак-розвідник Іл-20. Фото: Wikipedia
У небі перебував російський літак Іл-20.

Минулого тижня винищувачі, що виконують завдання з повітряного патрулювання НАТО в країнах Балтії, були підняті в повітря для ідентифікації та супроводу російського літака, який порушив правила польоту. 

Про це повідомляє Міністерство національної оборони Литви, цитує литовський мовник LRT

За інформацією литовського оборонного відомства, йдеться про літак Іл-20, який летів у міжнародному повітряному просторі з материкової частини росії до Калінінградської області. 

Літак злетів із увімкненим радіолокаційним транспондером, проте без плану польоту, і підтримував радіозв’язок із Регіональним центром управління польотами (RSVC).

На початку грудня винищувачі НАТО, що патрулюють Балтику, тричі підіймалися в повітря для супроводу російських літаків, підкреслюючи постійну увагу Альянсу до безпеки повітряного простору регіону.

Крім того, ЗМІ повідомляли, що НАТО звернулося до Туреччини з проханням надати винищувачі F-16 для охорони повітряного простору Балтії у 2026 році, на кілька місяців раніше, ніж передбачалося за планом ротації.

 

