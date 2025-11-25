Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

WP: путін упевнений у перемозі попри мінімальні успіхи рф і величезні втрати

25 листопада 2025, 14:33
з вільних джерел
Та попри скромні результати й колосальні втрати, владіимір путін переконаний, що росія "перемагає" та що Україна рано чи пізно буде змушена погодитися на його умови.

Поступове просування росії у 2025 році дозволило їй захопити менш ніж 1% української території, заплативши за це понад 200 тисячами убитих і поранених.

Про це повідомляє The Washington Post.

Та попри скромні результати й колосальні втрати, владіимір путін переконаний, що росія «перемагає» та що Україна рано чи пізно буде змушена погодитися на його умови.

Жодного прориву рф, але путін вірить у слабкість Заходу

Американські та європейські аналітики не вважають, що росія наблизилася до масштабного прориву фронту чи здатна зламати здатність України до опору. Однак путін, за їхніми оцінками, упевнений у своїй "стратегічній перевазі", сподіваючись на виснаження України й розбіжності всередині США та Європи.

Колишній російський дипломат Борис Бондарєв наголошує: для путіна ключове не територія, а "визнання виняткової сфери впливу росії", куди Захід не має втручатися.

рф змінила тактику, але прогрес залишається мізерним

За даними Black Bird Group, за пів року росія просунулась на 1065 кв. миль, що трохи більше, ніж торік. За оцінками експертів, рф зменшила кількість масованих "м’ясних" атак, покращила застосування дронів та активно використовує РЕБ і артилерію.

Сем Кренні-Еванс з RUSI відзначає, що російські підрозділи просуваються малими групами під прикриттям ударів безпілотників. Це дозволяє їм тиснути на українські позиції, хоча темпи залишаються низькими.

Перевага рф у дронах, але ставка кремля провалилася

Американський аналітик Майкл Кофман зазначає, що росія наростила виробництво дронів, що послабило українську перевагу в цій сфері. Однак її головні розрахунки не справдилися.

За словами Кофмана, москва очікувала:

що постійний тиск призведе до прориву української оборони;

що нова політична ситуація в США зірве західну допомогу Україні.

"Обидві ставки поки що виявилися хибними", — наголошує він.

Українські чиновники теж заявляють, що успіхи рф перебільшені: кілька місяців російські війська воюють за "кілька кварталів у маленьких містечках".

путін і далі сподівається на виснаження України

Попри високі втрати, путін, за словами професора Лоуренса Фрідмана, все ще очікує, що в України вичерпається мобресурс, і фронт обвалиться. При цьому росія не захопила жодного великого міста за весь рік.

Аналітики підкреслюють: щоб змусити Україну капітулювати, росії потрібно набагато більше, ніж повільне просування на кілька кілометрів. А вже у 2026 році економічні проблеми та санкції вдарять по рф ще сильніше.

війнаВладімір Путінвтрати рфросія окупанти

