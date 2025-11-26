WSJ розповіло, як українці ставляться до "мирного плану" США

Українці й далі є непокірними та продовжують боротьбу.

На тлі розмов про новий "мирний план" США щодо закінчення війни в Україні, видання The Wall Street Journal розповіло, як цивільні українці ставляться до такої ініціативи. Зокрема журналісти поділилися історією Наталії Мельниченко, будинок якої був уражений російським безпілотником 25 листопада.

Про це йдеться у матеріалі видання.

"За ці роки я зрозуміла, що російські ракетні удари зазвичай слідують за кожною спробою мирних ініціатив. На додачу до російських атак, тепер ми також відчуваємо тиск з боку наших союзників", - наголосила вона.

Водночас, як і багато українців, жінка залишається непохитною - вона не хоче поступатися росії за столом переговорів, навіть під тиском США.

Своєю чергою 51-річний Герман Хісо, який знімав на відео прапори, що встановлені в центрі Києва на згадку про загиблих українських солдатів, сказав, що відмова від території "не зупинить апетит окупанта". "Це дало б сигнал усім диктаторам і агресорам, що можна вторгуватися, вбивати, красти, а потім світ змусить жертву це прийняти. Саме це вони зараз намагаються нам нав'язати", - зауважив Хісо, який через війну був змушений закрити свій ресторан у Харкові. Також 64-річний пенсіонер, колишній шкільний вчитель Вадим Золотаров наголосив: "Ми вже пожертвували стільки сил і крові, що ані наша держава, ані наші громадяни не мають права приймати будь-які умови лише для того, щоб закінчити війну".

У WSJ зазначили, що чоловік виходив з книгарні, куди прийшов почитати, адже вдома не було світло через відключення електроенергії внаслідок російських атак на енергетику.

"Ми маємо витримати і закінчити те, що почали. Зараз ми боремося не за територію, а за наше місце в майбутньому цього світу", - запевнив Золотаров.

Крім того, непокірність українців відображається й в опитуваннях. Зокрема опитування Київського міжнародного інституту соціології в жовтні показало, що 54% українців проти будь-яких територіальних поступок, навіть якщо це буде означати продовження війни. За словами Мельниченко, чий будинок був уражений російським дроном, наразі у неї мало сподівань на мирні зусилля, але Україна має витримати, згадуючи розповіді своєї бабусі про труднощі під час Другої світової війни.

"Ви знаєте, як ми тут жартуємо: навіть у темряві та холоді ми все одно чітко бачимо, які росіяни виродки", - додала жінка.

Водночас деякі українці занепокоєні просуванням російських військ. Зокрема 29-річний фахівець з маркетингу Олександр Головков зазначив, що деякі обмежені поступки, такі як фактичне визнання втрати частини території на користь рф, можуть бути прийнятними.

Проте непокірність українців також поширюється і на фронт. 52-річний командир роти безпілотників Сергій Ігнатуха зауважив, що така угода буде "більш ганебною, ніж Афганістан. Усі диктатури отримають зелене світло".