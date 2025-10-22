Як підприємцю ефективно відкрити та використовувати рахунок ФОП у ПУМБ

Сучасний бізнес потребує гнучких рішень і швидкого реагування на фінансові виклики. Для підприємців важливо мати інструменти, що дозволяють ефективно керувати грошовими потоками онлайн. Одним із таких рішень є відкрити ФОП в банку ПУМБ, що надає можливість контролювати фінанси без відвідування відділення банку. Процес відкриття займає всього кілька хвилин і не потребує паперової тяганини. Завдяки сучасним технологіям банкінгу ПУМБ забезпечує підприємцям комфорт, безпеку та цілодобовий доступ до власних коштів.

Переваги відкриття рахунку ФОП онлайн

Процес відкриття рахунку у ПУМБ максимально спрощений. Усе можна зробити дистанційно, використовуючи цифрові інструменти, такі як застосунок "Дія". Для відкриття рахунку підприємцю потрібно лише кілька хвилин, не потрібно приходити у відділення банку чи підписувати паперові документи. Умови передбачають, що ФОП має бути зареєстрованим у податковій службі, а адреса його реєстрації — поза межами тимчасово окупованих територій. Діяльність бізнесу не повинна бути пов’язана з організацією азартних ігор.

Банк надає широкий перелік переваг, які роблять цю послугу привабливою для підприємців різних масштабів. Основні серед них такі:

безкоштовне відкриття рахунку онлайн без відвідування відділення;

до 10 безкоштовних платежів у гривні щомісяця на рахунки інших банків;

зручне поповнення рахунку через термінали без комісії або через касу з комісією лише 0,2% (мін. 10 грн);

вигідні умови купівлі та продажу валюти — 0,5% і 0,4% відповідно;

платежі у валюті з фіксованою комісією 0,15% (мін. 25 USD, макс. 200 USD);

можливість переказу доходу на власну картку фізособи без комісії до 60 000 грн на місяць.

Окрім цього, підприємці мають змогу скористатися відеоверифікацією, яка дає можливість підтвердити особу онлайн без "Дії". Процедура триває не більше 15 хвилин, під час якої співробітник банку перевіряє документи та допомагає завершити відкриття рахунку. Такий формат забезпечує швидке та комфортне підключення до банківських послуг у будь-якому місці, де є інтернет.

Можливості управління фінансами через ПУМБ Бізнес

Відкривши рахунок ФОП, підприємець отримує повноцінний доступ до сучасної системи управління фінансами. Онлайн-банкінг ПУМБ Бізнес надає можливість контролювати рух коштів, здійснювати платежі, відкривати депозити та отримувати детальну аналітику в режимі 24/7. Цифрові інструменти дозволяють скоротити час на рутинні операції та зосередитися на стратегічному розвитку компанії.

Підприємці, які користуються сервісами ПУМБ, відзначають зручність і гнучкість банківських продуктів. Серед можливостей, що підвищують ефективність роботи бізнесу:

безкоштовне поповнення рахунку власними коштами до 60 тис. грн на місяць через ПУМБ Бізнес;

інтуїтивно зрозумілий інтерфейс інтернет-банкінгу для оперативного управління фінансами;

гнучкі депозитні програми з привабливими ставками та можливістю дострокового розміщення коштів;

корпоративні картки для швидких розрахунків і контролю витрат у реальному часі;

можливість використання еквайрингу для прийому безготівкових платежів від клієнтів.

Усі ці рішення допомагають підприємцям ефективно організувати фінансову діяльність, автоматизувати платежі та підтримувати стабільний грошовий потік. Крім того, онлайн-банкінг ПУМБ гарантує безпеку операцій завдяки багаторівневому захисту даних і постійному моніторингу транзакцій.

Банк, який зростає разом із вашим бізнесом

Відкриття рахунку ФОП у ПУМБ — це не просто технічна операція, а стратегічне рішення, яке спрощує фінансове управління та відкриває нові можливості для розвитку. Безкоштовне відкриття, швидке підключення через застосунок "Дія" або відеоверифікацію, вигідні тарифи й повна цифровізація процесів роблять цей сервіс одним із найзручніших для підприємців в Україні. ПУМБ пропонує не лише банківські послуги, а й комплексну підтримку бізнесу, допомагаючи зростати та оптимізувати робочі процеси.

Більше інформації про продукти для підприємців доступно на сайті https://www.digital.pumb.ua/. Звертайтесь до служби підтримки за телефонами: 0 800 501 275, +38 044 290 93 11 а також +38 044 290 7 290.