Як вибрати якісні прилади для укладки волосся

Весна - довгоочікуваний час, коли можна із задоволенням закинути в'язану шапку подалі та робити складні зачіски, знайдені десь на YouTube.

А щоб локони не страждали від експериментів, потрібно підібрати ефективні засоби догляду за волоссям, а також якісну б'юті-техніку. Розберемося, на що насамперед звертати увагу під час купівлі електроприладів для укладки.

Фен

Якщо говорити спрощено, то основа будь-якого фена - нагрівальний елемент. Раніше його виготовляли виключно з металу, але зараз доступні варіанти з керамічним і турмаліновим покриттям. Як правило, вони коштують дорожче, зате на відміну від металевих не перепалюють волоски. Ще одна корисна функція, яка дозволить уникнути сухості й ламкості, - іонізація повітря. Вона полягає у впливі негативно заряджених іонів, завдяки чому волосся стає гладким, не плутається і не електризується. Наявність декількох температурних і швидкісних режимів дозволить вам повністю контролювати процес сушіння та мінімізувати негативний вплив на пасма. Для домашнього використання цілком достатньо фена потужністю від 1500 Вт.

Задня кришка повинна бути знімною, щоб ви могли періодично очищати інструмент від пилу. Ця нескладна процедура значно подовжить термін його служби. Добре, якщо в комплекті передбачені додаткові насадки, які зручно використовувати для різних укладок. Довгий шнур з обертанням на 360 градусів зробить сушку волосся більш комфортною.

Випрямляч

З покриттям пластин та ж ситуація, що й із нагрівачем фена: металевих краще уникати, а оптимальними є керамічні, турмалінові, тефлонові й титанові. Врахуйте: що довші локони, то ширші повинні бути робочі полотна для їх випрямлення. Важлива характеристика, яку не варто недооцінювати, - зазор між пластинками. Коли вони прилягають нещільно, пасма розпрямляються нерівномірно, а значить, потрібно кілька разів обробляти випрямлячем одну й ту ж ділянку. Допускається відстань до 1 мм для жорстко закріплених пластин і до 2 мм для плаваючих. До речі, тип кріплення практично не впливає на результат укладки, роль грають тільки ваші індивідуальні побажання.

Віддайте перевагу моделі з декількома температурними режимами, особливо якщо ваше волосся сухе, ламке, ослаблене фарбуванням. Так ви зможете встановити щадний режим, щоб не завдати шкоди його здоров'ю ще сильніше. Корисний бонус, здатний зберегти ваші нерви і позбавити від зайвих переживань, - функція автоматичного вимкнення після певного періоду бездіяльності. Навіть якщо випадково залишите випрямляч удома ввімкненим, пожежі точно не трапиться.

Плойка

У магазинах ви знайдете круглі, конусні, овальні плойки з різним діаметром і насадками. Вибір залежить тільки від того, які кучері вам подобаються: дрібні або великі, чіткі або недбалі. Крім того, можна придбати автоматичну плойку-стайлер, яка сама накручує пасмо, забезпечуючи ідеальний результат. Звісно, ціна таких пристроїв значно вища. В принципі, плойки однаково підходять як для коротких прядок, так і для волосся до лопаток, але рекомендуємо звернути особливу увагу на довжину робочої поверхні. Переконайтеся, що вам буде зручно накрутити локон від коренів до кінчиків. Запобігти опікам на руках допоможе термоізольований наконечник і спеціальна рукавичка (йде в комплекті).

Поза цим вимоги до якісної та комфортної у використанні плойки збігаються з розглянутими в попередньому пункті: неметалеве покриття, можливість налаштовувати і регулювати температуру, функція автоматичного вимкнення.

Навіть якщо ви придбали хороші прилади для стайлінгу, зловживати ними не варто. Пам'ятайте, що надати легкий об'єм без шкоди для шевелюри допоможе сухий шампунь для волосся, розпрямити неслухняні пасма під силу вирівнюючому спрею або маслу. А завдяки гелю, мусу і кільком спритним рухам руками не становитиме труднощів сформувати недбалі хвилі.