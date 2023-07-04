Японія отримала дозвіл ООН на скидання радіоактивної води з АЕС "Фукусіма"

Уряд Японії стверджує, що цей процес безпечний, оскільки вода в кількості, достатній для заповнення 500 плавальних басейнів олімпійського розміру, була знезаражена.

Японія 4 липня отримала схвалення від наглядового органу ООН з ядерної безпеки на свій план зі скидання в океан очищеної радіоактивної води зі зруйнованою в результаті цунамі АЕС "Фукусіма". Цьому передував сильний опір Пекіна і деяких місцевих жителів.

Про це повідомляє Reuters.

Після дворічної перевірки Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило, що плани Японії відповідають світовим стандартам безпеки і матимуть "незначний радіологічний вплив на людей і навколишнє середовище".

"Це дуже особлива ніч", – сказав глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі прем'єр-міністру Фуміо Кісіді, перш ніж вручити йому товсту синю папку з остаточним звітом.

Пізніше Гроссі повідомив журналістам, що він намагатиметься розвіяти побоювання, що зберігаються, і направить співробітників МАГАТЕ на АЕС "Фукусіма" для спостереження за скиданням води.

"Ми повинні визнати, що такого раніше не траплялося", – зазначив він.

Уряд Японії стверджує, що цей процес безпечний, оскільки вода в кількості, достатній для заповнення 500 плавальних басейнів олімпійського розміру, була знезаражена (1 олімпійський басейн може вміщати близько 1,8-2,5 млн літрів води – ред.). Ця вода використовувалася для охолодження паливних стрижнів на АЕС "Фукусіма" після того, як станція була пошкоджена землетрусом і викликаним ним цунамі.

Японія не вказала дату початку скидання води в очікуванні офіційного схвалення національного органу з ядерного регулювання Tokyo Electric Power (Tepco), чиє остаточне рішення за планом, оприлюдненим в 2021 році, може бути озвучено вже цього тижня.

Японські рибальські спілки довгий час виступали проти цього плану, заявляючи, що він зведе нанівець роботу з відновлення репутації після того, як кілька країн заборонили ввозити деякі японські продукти харчування після катастрофи 2011 року.

Петиція з регіонів навколо АЕС зібрала понад 250 тисяч підписів з моменту подачі першої пропозиції.

Деякі сусідні країни протягом багатьох років також висловлювали побоювання через загрозу морському середовищу і здоров'ю населення, при цьому Китай став найбільшим критиком.

"Японія буде і надалі давати пояснення японському народові та міжнародному співтовариству щиро, на основі наукових даних і з високим рівнем прозорості", – сказав Кісіда на зустрічі з Гроссі.

Через своє посольство в Японії Пекін заявив, що звіт МАГАТЕ не може бути "перепусткою" для скидання води, і закликав призупинити виконання плану.

Японія стверджує, що вода була відфільтрована для видалення більшості радіоактивних елементів, за винятком тритію, ізотопу водню, який важко відокремити від води. Перед скиданням у Тихий океан очищена вода буде розбавлена до вмісту тритію значно нижчого за міжнародно затверджені рівні.

Гроссі відвідає АЕС "Фукусіма" у середу. Після поїздки до Японії він попрямує до Південної Кореї, де споживачі скуповують морську сіль та інші товари напередодні скидання води.

За повідомленнями ЗМІ, він також відвідає Нову Зеландію і Острови Кука, щоб розвіяти побоювання з приводу цього плану.