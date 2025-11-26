Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Між Японією та Китаєм виникла напруга через Тайвань

26 листопада 2025, 09:35
Фото: з вільного доступу
Під час телефонної розмови Трампа та Сі Цзіньпіна, китайський лідер просив американського президента не підтримувати Японію та Тайвань.

На початку листопада прем'єр-міністр Японії Санае Такаїті виголосила в парламенті заяву, яка має юридичну силу: спроба Китаю блокувати чи захопити Тайвань є "питанням виживання" для Японії. Це дає Токіо законне право розгортати Сили самооборони за межами країни. За два дні міністр оборони Шінджіро Коідзумі підтвердив, що на острові Йонаґуні, розташованому лише за 110 км від Тайваню, будуть розміщені ракети середньої дальності.

Про це пише The New York Times.

Пекін відреагував рішуче:
 
  • Зупинив імпорт японських морепродуктів;
  • Скасував концерти та авіарейси;
  • Три китайські військові кораблі пройшли повз японські острови;
  • Чотири кораблі берегової охорони КНР наблизилися до спірних островів Сенкаку;
  • Китай надіслав до ООН офіційний протест проти "мілітаристських заяв" Японії.
 
Проте найважливішим кроком став телефонний дзвінок Сі Цзіньпіна Дональду Трампу у понеділок. За офіційною версією Пекіна, Сі нагадав, що "Китай і США разом перемогли японський мілітаризм у Другій світовій" і сьогодні мають "разом захищати повоєнний порядок". Іншими словами, Китай просив Америку не підтримувати Японію та Тайвань, які, на його думку, цей порядок руйнують. Через кілька годин Трамп уже спілкувався з Такаїті, але публічно не став на чийсь бік, лише пообіцяв прилетіти до Пекіна у квітні. Ця ситуація критично важлива для України та світової геополітики, оскільки Трамп отримав унікальний козир: і Китай, і Японія зараз відчайдушно потребують його підтримки.
 
Трамп раніше просив Пекін про закупівлю сої, постачання рідкісноземельних металів та обмеження допомоги росії у війні. Тепер Китай готовий платити за нейтралітет США щодо Тайваню. Японія вперше за 80 років готова воювати за Тайвань, що кардинально змінює баланс сил у регіоні. Експерти вже називають ситуацію "найнебезпечнішою з 1972 року".  

 

КитайЯпонія

