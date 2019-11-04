Яценюк: Відповідь на економічні виклики - євроінтеграція, інвестиції в людський капітал і промисловість

Арсеній Яценюк зазначив, що попри війну, втрату 7% території і 20% економіки - в Україні спостерігаємо позитивний ріст економіки та зменшення інфляції: “Але як тіло потребує крові - так економіка потребує грошей, доступ до ринку капіталів і інвестицій”

“Відповідь на базові економічні виклики України - інтеграція України в ЄС. Нам необхідний доступ до дешевого капіталу з довгою тривалістю. Нам необхідні інвестиції в людський капітал і промисловість”, - наголосив лідер партії “Народний фронт”, засновник Фонду “Відкрий Україну” Арсеній Яценюк під час 12-го Київського Безпекового Форуму 11 квітня.

“Для того, щоб Україна була конкурентною, держава не може собі дозволити позичати на зовнішніх ринках під 10% річних. За скільки тоді буде позичати бізнес? Як можна конкурувати зі світовою економікою, коли підприємство в ЄС отримує кредит під 2-3% річних, а підприємство в Україні отримує кредит у гривні під 20% річних? Як цю конкуренцію можна подолати?”, - пояснив він.

Економічної та політичної стабільності важко досягти, коли 30% бюджету іде на виплату зовнішніх боргів, підкреслив лідер “Народного фронту”: “А для того, щоб перекредитуватися, треба ще заплатити 10% за новими ставками”.

Відповідь на базові економічні виклики, переконаний Арсеній Яценюк, - інтеграція України в ЄС: “Нам необхідній доступ до дешевого капіталу з довгою тривалістю. Нам необхідні інвестиції. Інвестиції в людський капітал, промисловість. Тому що це і є фундамент економічного зростання країни”.

Так само, якщо в Україні не буде ринку капіталу і фондового ринку - ми не будемо в стані сформувати недержавне пенсійне страхування: “Куди тоді вкладати ці гроші, які люди будуть відкладати собі на пенсію?”.

Арсеній Яценюк звернувся до європейських партнерів: “Якщо оголошується приватизація, як була, наприклад, по пакетах обленерго чи Одеського припортового заводу, - приходьте, ризикуйте і купуйте. У вас є всі для цього можливості”.

“Якщо ви зайдете в українську економіку і принесете сюди свої найкращі правила, то це і буде ще одним сильним поштовхом для реформ. Не тільки з точки зору високого політикуму, а з точку зору в першу чергу бізнесу, людей, які вміють створювати і хочуть успіху”, - сказав Арсеній Яценюк.

Прозора економічна політика держави є однією з найважливіших передумов у боротьбі з корупцією: “Це дерегуляція, яка була вже частково проведена, прозорість правил і прозорість приватизації, зменшення державного тиску, нова форма роботи державної фіскальної служби і митниці”. “Це зменшення можливості для корупції”, - додав Арсеній Яценюк.

Цьогорічний Київський Безпековий Форум, що проходить 11-12 квітня, зібрав рекордну кількість учасників – понад 1000. Серед них - високі представники української держави та державного керівництва, дипломатії й експертного середовища із понад 20 країн світу.

Київський Безпековий Форум заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" у 2007 році. Відтоді Форум щороку стає платформою для дискусій на високому міжнародному рівні щодо актуальних питань національної безпеки, безпекових питань Чорноморського регіону, Європи та світу.