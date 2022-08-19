Є п'ять можливих причин нічних вибухів в Криму - Інститут вивчення війни

Існує кілька можливих причин вибухів в окупованому Криму. Втім, наразі жодну з них неможливо точно підтвердити.

Про це йдеться в звіті вашингтонського аналітичного центру "Інститут вивчення війни" (ISW).

Як зазначають аналітики, наразі немає перевірених джерел, за якими можна було б самостійно перевірити, чи російські ППО збили український безпілотник і чи взагалі був якийсь безпілотник у Керчі чи в районі авіабази Бельбек біля Севастополя.

Втім, експерти називають кілька причин походження вибухів, а саме: атака ЗСУ, дії української розвідки, погане поводження росіян зі своєю технікою, успішні дії російського ППО, розхитані нерви російських окупантів, які, ймовірно, готуються до атак у районах, які раніше вважалися недосяжними для української армії.

В ISW припускають, що українські сили, швидше за все, продовжать свою кампанію щодо завдання ударів по російських військових цілях в окупованому Криму, щоб погіршити російський матеріально-технічний потенціал і зламати підтримку ворогом операцій на західному березі Дніпра.

Нагадаємо, Президент Зеленський заявив, що діалог з росією можливий тільки в разі повного виведення окупаційних військ з території України.